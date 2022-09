FreizeitSport-Hallenprogramm für die Saison 2022/2023 startet

Das Referat für Bildung und Sport hat für die kommende Hallenprogramm-Saison ein umfangreiches, vielfältiges, gesundes und für alle Altersgruppen passendes Sportangebot zusammengestellt.

Ab Dienstag, 4. Oktober, kann wieder in über 40 Sportstätten über das komplette Münchner Stadtgebiet hinweg nach Lust und Laune gesportelt werden. Neben den beliebten und altbewährten Angeboten wie Bodystyling, Faszien Fitness, Functional Training, Female Moves, Generation plus, Kickbox Power, Meditation, Pilates, Rücken Fitness, Yoga, Qi Gong, Volleyball, Basketball, Eltern-Kind-Turnen und vielem mehr wird es in dieser Saison auch vermehrt Outdoor-Stunden geben. Beim Outdoor Cross-Training in unterschiedlichen Parkanlagen Münchens wechseln sich Lauf- und Fitnessübungen ab. Auch die Jüngsten unter den FreizeitSport-Teilnehmer*innen dürfen sich freuen: Die kostenlose Kinderdisco im Luitpoldpark und Riemer Park wird ebenfalls über die kühlere Jahreszeit angeboten. Neu ist ab dieser Saison, dass über München Ticket das FreizeitSport-Onlineticket erworben werden kann. Damit kommt der FreizeitSport seinem Ziel, den Münchner*innen den Zugang zum Sport so einfach wie möglich zu machen, einen weiteren Schritt näher. Unter www.muenchenticket.de kann das Onlineticket erworben werden.

Das Freizeitsport-Ticket (3,20 Euro Einzelticket/Streifenkarte 12 Euro/ 4 Tickets) erhält man klassisch in Papierform in der Stadtinformation im Rathaus, in den Bildungslokalen sowie in den Filialen von München Ticket. Eine Anmeldung ist für das komplette FreizeitSport-Programm nicht nötig. Das Angebot ist damit auch für Kurzentschlossene hervorragend geeignet, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahren können gegen Vorlage ihres Ausweises sogar kostenlos teilnehmen.

Das komplette Freizeitsportprogramm 2022/2023 steht ausschließlich als PDF-Datei unter www.sport-muenchen.de zur Verfügung. Dort finden sich auch alle weiteren Informationen und aktuelle Hinweise.