Neuer Verein „Freunde des Viktualienmarkts“ gegründet: Erhalt des Marktes und Schutz für Händler ist oberstes Gebot

Durch dem monatelangen Streit um die Marktstände am Wiener Platz und die derzeit laufende Diskussion um den geplanten Abriss des Elisabethmarktes wurden auch Pläne der Stadtverwaltung bezüglich des Viktualienmarktes bekannt: Auch Münchens weltberühmter Markt, der Viktualienmarkt im Herzen der Stadt soll nach Wunsch der Stadtverwaltung umfassend modernisiert werden. Dabei geben die im letzten Jahr vorgestelltenÜberlegungen eines Totalabrisses der bestehenden Standl sowohl am Wiener Platz als auch am Elisabethmarkt begründeten Anlass zur Sorge um den Viktualienmarkt, eines der beliebtesten Wahrzeichen von München.

Nun bekommt der Münchner Viktualienmarkt Unterstützung. Ein Verein mit Namen „Freunde des Viktualienmarktes“ hat sich heute im Gasthaus „Der Pschorr“ am Viktualienmarkt gegründet. Dieser Verein stellt sich gegen einen Abriss der Standl und hat sich zum Ziel gesetzt, den Markt in seiner jetzigen Form zu erhalten.

Hierzu Dr. Wolfgang Stefinger, Münchner Bundestagsabgeordneter in dessen Wahlkreis der Viktualienmarkt liegt und nun auch 1. Vorsitzender der Freunde des Viktualienmarktes: „Einer Sanierung der Marktstände, dort wo diese notwendig ist, widersetzen wir uns nicht. Wir sind uns aber sicher, dass die Münchner und auch die vielen Besucher des Viktualienmarktes aus der ganzen Welt sich keinesfalls einen modern designten Markt wünschen. Wir engagieren uns deshalb für eine behutsame Renovierung und setzen uns für die bestehenden Händlerfamilien ein, damit kein Abriss mit Neukonzeption des gesamten Marktes deren Existenz bedrohen kann. Für uns ist klar: Der Markt lebt von seinen Händlern und Standlleuten. Diese brauchen aber Planungssicherheit. Wir glauben, dass auch die Münchner weiterhin einen Viktualienmarkt mit Händlerfamilien wollen und Filialen von Handelsketten auf dem Viktualienmarkt ablehnen.“, betont Dr. Stefinger. Die Gründungsmitglieder sind entschlossen, wenn notwendig, auch Unterschriften für einen Bürgerentscheid zu sammeln.

In wenigen Tagen wird die Internetseite des Vereins mit weiteren Informationen online gehen unter www.freunde-viktualienmarkt.de.

Neben Dr. Wolfgang Stefinger als 1. Vorsitzenden wurde die Münchner Rechtsanwältin Nicola Mayerl zur 2. Vorsitzenden gewählt. Dem Vorstand gehören außerdem Lejla Isic als Schatzmeisterin und Christian Oberloher als Geschäftsführer an.

Foto: Kämpfen für den Viktualienmarkt: Die Gründungsmitglieder des Vereins „Freunde des Viktualienmarktes“ sind u.a. Dr. Franz Guber, Nicola Mayerl, Dr. Alessandro Munisso, Dr. Wolfgang Stefinger, Lejla Isic, Sebastian Sedlmeier, Herbert Frankenhauser, Maximilian Guber, Herbert Mansdorfer. Nicht auf dem Bild: Felix Brandstätter, Veronika Grünewald und Christian Oberloher.