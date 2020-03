Fridays For Future München – Absage des Münchener Großstreiks am 13.03.2020

Nach ausführlicher Beratung mit Expert*innen im Fachgebiet der Epidemiologie, hat FridaysForFuture München beschlossen den Großstreik am 13.03. aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos durch den COVID-19 Virus abzusagen. Auslöser für die Entscheidung waren Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des Bundesgesundheitsministers Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmer*innen abzusagen.

Doch die Entscheidung der Ortsgruppe München den Großstreik abzusagen bedeutet noch lange nicht, dass die Klimakrise gelöst ist. Darum werden am Freitag, den 13.03. dennoch kleinere, dezentrale Aktionen stattfinden mit denen trotz des abgesagten Großstreiks weiter auf die #klimawahlen aufmerksam gemacht werden soll.

Das erhöhte Infektionsrisiko bei dem Großstreik sollte wahlberechtigte Menschen jedoch nicht davon abhalten am Sonntag wählen zu gehen. Besonders für diejenigen Mitglieder der Bevölkerung, die noch nicht wählen dürfen ist durch die Absage des Streiks eine große Möglichkeit sich in das politische Leben einzubringen verloren gegangen. Darum ist es umso wichtiger, dass wahlberechtigte Menschen am 15.03. im Sinne der jungen Generation wählen und die Kommunalwahlen zu #klimawahlen machen. Denn die am Sonntag abgegebenen Stimmen haben einen enormen Einfluss auf die Zukunft der jungen und kommenden Generationen.