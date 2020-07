Frischluft im Park – Das Kultur- und Comedy-Festival bei Kino am Olympiasee

Von 2. bis 17. August wird Kino am Olympiasee zum Kulturfestival Frischluft im Park: Die Leinwand verschwindet und eine große Zeltbühne bietet Platz für Comedy- und Live-Acts. Gefördert wird das Festival von der Stadtsparkasse München.

Am 3. und 5. sowie 10. bis 12. August wird die vielfach ausgezeichnete Kabarettistin Martina Schwarzmann mir ihrem langersehnten sechsten Programm „genau Richtig“ die Bühne rocken. So poetisch, wie Geraderaus überhaupt sein kann, erzählt und singt die Schwarzmann vom Wahnsinn ihres ganz normalen Lebens.

Am 4. August gibt die Kult-Band Bananafishbones eines ihrer seltenen unplugged-Konzerte. Seit mehr als drei Jahrzehnten gilt das Trio aus Bad Tölz als „eine der besten Live-Bands Deutschlands“ (SZ) und ist kreativ und leidenschaftlich wie eh und je.

Von 7. bis 9. August ist der Wahl-Münchner Markus Stoll alias Harry G mit seinem Programm HOAMBOY zu Gast. Seine Shows sind erfrischend bissig, sein bayerischer Grant zuweilen politisch unkorrekt und seine viralen Videoclips längst Kult. Harry G ist ein bemerkenswert scharfer Beobachter und bringt Themen aus dem täglichen Leben auf seine ganz spezielle Art und Weise auf den Punkt.

Weitere Gäste bei „Frischluft im Park“:

6. August, Kapelle so&so: Ob Volksmusik, Klassik oder auch mal Reggae: Die Kapelle So&So spielt einfach alles, was Spaß macht. Nahezu sämtliche Stücke sind Eigenkompositionen, was den unverwechselbaren Sound der Band ausmacht.

13. August, Heinlein & Weigert: Der wohl lebensbejahendste Podcast Deutschlands. Heinlein und Weigert entführen euch in ein freundliches Universum ohne Sorgen und Tabus. Schnallt euch an und lasst euren Gefühlen freien Lauf!

14. August, Addnfahrer: Im Frühling 2015 filmte er sich selbst, wie er gut gelaunt im Traktor übers Feld rast. „Addnfahrn, geil, Frühling is, auf geht’s!“. Seither steht sein Programm für groben Humor aus dem bayerischen Alltag.

15. August, Jazzrausch Bigband: „Eine Kernschmelze von Bigband-Sound mit House und Techno-Musik“ (SZ). Mit im Schnitt 120 Konzerten im Jahr eine der erfolgreichsten Big Bands der Welt. Auf ihren Konzerten in Europa, Amerika, Asien und Afrika bringt sie mit „Klanggewalt, Groove und enormer Bühnenpräsenz“ (FAZ) Jazzfans und Tanzwütige zusammen.

16. August, die musikalische Lesung von Stefan Leonhardsberger & Stephan Zinner: Wie 95% der Österreicher schätzt Stefan Leonhardsberger das Kaffeehaus als Institution der besonderer Art. Und wie 95% der Bayern schätzt Stephan Zinner das Wirtshaus. Ihr Programm „Kaffee & Bier“ ist eine österreichisch-bayerische Melange dieser beiden Volksstämme.

2. und 17. August, Münchner Slam-Sommernächte: Seit Monaten gibt es in München keine Poetry Slams mehr. Nun kann die Slam-Elite endlich zeigen, dass sie nichts verlernt hat! Schreien, flüstern, jaulen, keuchen, pfeifen, rappen: Alles ist erlaubt, um die Gunst des Publikums zu gewinnen. Durch den Abend führt Mr. Poetry Slam Ko Bylanzky.

Natürlich hat bei “Frischluft im Park” die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter höchste Priorität: Ein Sicherheits- und Hygienekonzept stellt sicher, dass der Besuch der Veranstaltung vollständig kontaktlos möglich ist und Publikumsbewegungen nur in eine Richtung stattfinden. Die nummerierten und fest zugewiesenen “Sitzinseln” stehen in einem Abstand von 1,5 Meter zueinander, es handelt sich jeweils um zwei zusammenhängende Plätze.

Patrick Diesing, Veranstalter von Kino am Olympiasee: „Die Zeiten für uns Kulturschaffende sind richtig hart. Mit “Frischluft im Park” wollen wir ein deutliches Signal setzen. Live-Kultur ist mit den entsprechenden Vorkehrungen möglich!”

Felix Lechner, Co-Veranstalter und Sicherheitsbeauftragter bei Kino am Olympiasee: „Wir danken den Behörden für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Unser Sicherheits- und Hygienekonzept ist seit vier Wochen bewährt. Nun gehen wir den nächsten Schritt.”

Patrick Oginski, alpinconcerts: “Wir freuen uns sehr, im wunderbaren Rahmen von Kino am Olympiasee spannende Künstler präsentieren zu dürfen. Das Festival „Frischluft im Park“ soll sich in den nächsten Jahren als feste Veranstaltungsreihe etablieren und setzt in diesem für die Kulturbranche so schwierigen Jahr eine erste Duftmarke.“

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.kinoamolympiasee.de