Frühjahrscheck fürs Auto im ADAC Prüfzentrum München

Jedes 2. Fahrzeug wies im vergangenen Jahr beim Mobilen ADAC Prüfdienst Mängel auf. Hauptursache waren verschlissene Bremsen oder Reifen, Rost im Achsbereich, Ölverlust oder ausgeschlagene Stoßdämpfer. „Die Menschen sparen sich immer häufiger den Kundendienst oder kostspielige Reparaturen“, stellt ADAC Techniker Christian Fendt fest und sieht einen klaren Zusammenhang zur allgemeinen Teuerung. Doch wer an der Sicherheit spart, spart an der falschen Stelle. Mängel an der Fahrzeugtechnik können zu schweren Unfällen führen und gefährden das Leben der Insassen und anderer Verkehrsteilnehmer. Mit einer Aktion vom 1. bis 31. März möchte der ADAC für mehr Sicherheit sorgen. Unter dem Motto „Sicherheit zum kleinen Preis“ führen die Experten im ADAC Prüfzentrum München zum Aktionspreis von nur 19 € wichtige Sicherheits-Checks durch, darunter Bremsen, Motor, Antrieb, Fahrwerk, Lenkung, Räder, Unterbodengruppe sowie Beleuchtung. Denn Feuchtigkeit und Salz der Wintermonate können der Karosserie und sicherheitsrelevanten Fahrzeugteilen zusetzen. Der Check dauert ca. 30 Minuten und richtet sich an alle Autofahrer, egal ob ADAC Mitglied oder nicht. Am Ende gibt es ein Prüfprotokoll, das die Techniker ausführlich erläutern. Terminvereinbarung für den Check unter Tel.: 089/ 51 95 188 oder online. Die Adresse: adac-pruefzentrum-muenchen.de.



Mobiler Prüfdienst startet Ende März

Unabhängig von der März-Aktion tourt ab dem 28.3. der Mobile Prüfdienst des ADAC Südbayern wieder durchs Land. Der gelbe Prüftruck macht bis November an knapp 60 Orten zwischen Lindau und Passau, Regensburg und Rosenheim Station und führt Funktionschecks am Fahrzeug durch – kostenlos und für alle Autofahrer. Den Auftakt macht der Prüftruck in Dachau am 28. und 29.3. sowie Pfaffenhofen/ Ilm am 30. und 31. März. Eine Übersicht über alle Stationen gibt es ebenfalls unter adac-pruefzentrum-muenchen.de, Menüpunkte „Mehr“, „Mobiler Prüfdienst“.