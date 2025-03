„Frühjahrsputz“ auf Straßen, Plätzen und in Parks

Der alljährliche, umfassende „Frühjahrsputz“ des Baureferats auf Münchens Plätzen, Straßen, Rad- und Gehwegen sowie in den städtischen Parks und Grünanlagen ist in vollem Gange. Bei milder Witterung hat das Baureferat bereits in den letzten Wochen sukzessive den Splitt abgekehrt. Die städtische Straßenreinigung und die beauftragten Unternehmen reinigen insgesamt circa 2.400 Kilometer Straßen, 125.000 Quadratmeter Fußgängerzonen, 980 Kilometer Radwege und 1.500 Kilometer Gehwege. Die rund 11.000 Tonnen Splitt, die im gesamten Stadtgebiet für Verkehrssicherheit sorgten, werden nun endgültig entfernt. Der Splitt wird, wie gesetzlich vorgeschrieben, aufbereitet und zum Beispiel von Baufirmen wiederverwertet.

Einmal jährlich zum Frühlingsbeginn hilft die städtische Straßenreinigung des Baureferats auch außerhalb des Vollanschlussgebiets bei der Splittabkehr. Dieser unentgeltliche Service entlastet die Grundstückseigentümer*innen von ihrer Pflicht, die Fahrbahnen zu reinigen; zudem ist so sichergestellt, dass der Splitt fachgerecht entsorgt wird. Das Baureferat weist jedoch darauf hin, dass die Gehwege außerhalb des Vollanschlussgebiets durch die Anlieger*innen vom Splitt zu reinigen sind.

Die Mitarbeiter*innen der Hauptabteilung Gartenbau des Baureferats machen gemeinsam mit den beauftragten Unternehmen die rund 1.300 öffentlichen Parks und Grünanlagen fit für den Frühling. Auch mit dem Aufstellen der Pflanzgefäße in der Stadt und dem Pflanzen von tausenden Frühjahrsblühern und Zwiebelpflanzen haben die städtischen Gärtner*innen bereits begonnen. Die nötigen Baumpflegearbeiten wurden bereits abgeschlossen. Die Wasserspielplätze werden vorbereitet und wo nötig erfolgt auf den Wegen die Splittabkehr. Und wegen der jetzt wieder intensiveren Nutzung stellt der Gartenbau die Reinigungshäufigkeit in den Grünanlagen auf Sommermodus um.