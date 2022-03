Frühling im Botanischen Garten München-Nymphenburg: Ab dem 27. März beginnt die neue Saison

Mit dem Beginn der Sommerzeit am 27. März verlängert der Botanischen Garten München-Nymphenburg wieder seine Öffnungszeiten: Bis Oktober ist der Garten dann von 09.00 bis 18.00 Uhr für die Besucher:innen geöffnet. Zu sehen gibt es dort aktuell eine vielfältige und frühlingshafte Blütenpracht.

Ein Meer aus bunten Blüten: Tausende Krokusse kündigten den Frühling bereits Anfang März farbenfroh an. Die Blütenpracht ist in den Frühlingsmonaten vor allem im Frühlingsweg des Botanischen Gartens München-Nymphenburg besonders üppig: Frühjahrsgeophyten wie Winterling, Märzveilchen, Schneeglöckchen oder verschiedene Zaubernussarten strecken sich im März der Frühlingssonne entgegen. Die Blüten der Zaubernuss erscheinen früh im Jahr an den noch blattlosen und kargen Zweigen. In warmen Farbtönen von Gelb über Orange zu Rot, sind sie ein echter Hingucker. Es lohnt sich auch an ihnen zu riechen: Manche Arten verströmen einen aromatischen Duft. Im Schmuckhof wurden im Herbst 63.500 Blumenzwiebeln und Pflanzen unter die Erde gebracht. In Kürze entfaltet sich diese bunte Pracht – beginnend mit den Narzissen.

Neue Öffnungszeiten ab Sonntag

Vom 27. März bis 31. Oktober hat der Botanische Garten München-Nymphenburg abends bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Gewächshäuser schließen 30 Minuten vorher. Besucher:innen werden gebeten den Haupteingang in der Menzinger Straße 65 zu benutzen. Aktuelles zu den geltenden Coronaregeln, zu Eintrittspreisen sowie zum abwechslungsreichen Programm finden Interessierte auf der Homepage des Botanischen Gartens: www.botmuc.de