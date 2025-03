Frühling in der Stadt: Baureferat pflanzt den Frühjahrsflor

Der Frühling ist da und die Stadt erstrahlt in bunten Farben. Heute haben Oberbürgermeister Dieter Reiter und Stadtdirektor Florian Hochstätter, Leiter des Gartenbaus im Baureferat, in Vertretung der Baureferentin ein erstes Pflanzgefäß auf dem Marienplatz präsentiert. Pünktlich zum Frühlingsbeginn stellt das Gartenbau-Team des Baureferats die Pflanzgefäße auf und bestückt die Schmuckplätze mit tausenden Frühjahrsblühern und Zwiebelpflanzen. In den städtischen Parkanlagen und Grünflächen blühen jetzt Winterlinge, Schneeglöckchen, Märzenbecher, Elfenkrokusse und Blausternchen, die bereits im Herbst von den Gärtner*innen des Baureferats gesetzt wurden. Etwa 530 Pflanzgefäße verschönern das Straßenbild in der Fußgängerzone, am Hohenzollernplatz sowie in der Brienner- und der Maffeistraße. Quasi über Nacht blühen auch die Frühjahrsblumen auf beliebten Plätzen wie dem Gärtner- und Karolinenplatz, Bordeaux- und Weißenburger Platz sowie Odeons- und Promenadeplatz.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Ich kann den Frühling kaum erwarten – wie sicher ganz viele Münchnerinnen und Münchner. Deshalb freue ich mich über die ersten Blumen, die die Gärtnerinnen und Gärtner des Baureferats auch heuer wieder in unsere Stadt bringen. Die bunte Mischung ist wie immer hervorragend gelungen. Und natürlich haben wir dabei auch wieder an die Bienen, Hummeln und andere Insekten gedacht, die nach dem Winter auf der Suche nach Pollen und Nektar sind.“

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Nun sind unsere Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner und die beauftragten Firmen wieder unterwegs, um die mobilen Pflanzgefäße aufzustellen und die Schmuckplätze der Stadt zu bepflanzen. Unsere Gartenbau-Kolleg*innen des Baureferats produzieren die Pflanzen nach ökologischen Richtlinien: Nützlinge reduzieren Schädlinge, und den Kompost für die Pflanzsubstrate stellen wir ebenfalls selbst her.“

Stadtdirektor Florian Hochstätter, Leiter des Baureferats-Gartenbau,: „Die Blütenpracht entsteht nicht von ungefähr: Der Gartenbau des Baureferats stellt jedes Jahr sorgfältig aufeinander abgestimmte Pflanzengesellschaften zusammen, die in Farbe und Abfolge der Blühzeiten harmonieren, aber auch die Wetterlaunen des Frühjahres aushalten. Ende März ist dann die Aufgabe, den Frühling in die Stadt zu bringen, von gärtnerischer Seite erfüllt.“

Die benötigten Pflanzen werden in den Stadtgärtnereien des Baureferats herangezogen, getestet und neue Sorten auf ihre Robustheit und ihre Qualität hin geprüft. Eine Vegetationsperiode lang beobachten die städtischen Floristik-Fachleute, wie gut die Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge gewappnet sind. Erst wenn sie diesen Eignungstest bestanden haben, werden sie im Stadtgebiet ausgepflanzt. Der Frühjahrsflor ist eine jährliche Tradition in München und erfreut sich von Mitte März bis Mitte Mai großer Beliebtheit.

Frühjahrsflor 2025 in Zahlen:

– 64.000 Zwiebelpflanzen für die mobilen Pflanzgefäße

– 96.000 Zwiebelpflanzen für die Wechselflor-Beete

– 203.000 Zwiebelpflanzen für Schulen, Friedhöfe und Parkanlagen

– Summe: 363.000 Zwiebelpflanzen

Zusätzlich:

– 180.000 frühjahrsblühende Pflanzen

– 530 mobile Pflanzgefäße an 40 Standorten

– 3.829 Quadratmeter Fläche für Wechselflor-Beete an 26 Standorten