Frühling in der Stadt: Baureferat pflanzt den Frühjahrsflor

Rechtzeitig zum Frühlingsanfang stellt das Baureferat frisch bepflanzte Pflanzgefäße auf und bestückt Plätze mit tausenden Frühjahrsblühern und Zwiebelpflanzen. Als Besonderheit im Frühjahr 2023 wurden zahlreiche Beete und Pflanzgefäße mit Kaiserkronen versehen. Bereits seit einigen Wochen blühen in den Parkanlagen und Grünflächen Winterlinge, Schneeglöckchen, Märzenbecher, Elfenkrokus und Blausternchen, die von den Gärtner*innen des Baureferats im Herbst gesetzt wurden.

Knapp 500 Pflanzgefäße bereichern das Straßenbild in der Fußgängerzone, am Hohenzollernplatz, in der Brienner und der Maffeistraße. Die zahlreichen blühenden Frühjahrsblumen auf Plätzen und in Grünanlagen wie am Gärtner- und Karolinenplatz, am Bordeaux- und Weißenburger Platz sowie am Odeons- und Promenadeplatz ergänzen das frühlingshafte Ambiente. Die Pracht kommt nicht von ungefähr: Die Gärtner*innen der Abteilung Gartenbau des Baureferates komponieren jedes Jahr sorgfältig aufeinander abgestimmte Pflanzengesellschaften, die in Farbe und Abfolge der Blühzeiten harmonieren. Neben gestalterischen Gesichtspunkten wird auch immer an die Artenvielfalt gedacht, so dass sich Hummeln und Bienen nach dem Winter an Pollen und Nektar stärken können.

Die Pflanzen werden in den Stadtgärtnereien herangezogen, neue Sorten werden auf ihre Robustheit und ihre Qualität erprobt; eine Vegetationsperiode lang werden sie bezüglich ihrer Widerstandskraft gegen Krankheiten und Schädlinge intensiv beobachtet. Erst wenn sie diesen Eignungstest bestanden haben, pflanzt der Gartenbau sie aus. Produziert wird nach ökologischen Richtlinien mit dem Einsatz von Nützlingen und selbst hergestelltem Kompost. Die Pflanzenproduktion aus eigener Hand hat auch den Vorteil, dass die städtischen Gärtner*innen auf den Punkt genau steuern können, wann sie den Frühjahrsflor auspflanzen. So erfreut er jedes Jahr aufs Neue von Mitte März bis Mitte Mai.

Frühjahrsflor 2023 in Zahlen:

347.000 Zwiebelpflanzen gesamt, davon:

– 51.000 Zwiebelpflanzen für die mobilen Pflanzgefäße – 98.000 Zwiebelpflanzen für die Wechselflor-Beete

– 198.000 Zwiebelpflanzen für Schulen, Friedhöfe und Parkanlagen Außerdem:

– 180.000 frühjahrsblühende Pflanzen

– 482 mobile Pflanzgefäße an 37 Standorten

– 3.829 Quadratmeter Fläche für Wechselflor-Beete an 26 Standorten