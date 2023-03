Frühlingsboten im Tierpark Hellabrunn

Endlich wird es wieder wärmer und heller. Nach den ersten ausgiebigen Sonnenstrahlen dürfte auch dem letzten von uns klar sein: Der Frühling steht vor der Tür. Im Tierpark Hellabrunn sind die Vorboten der kommenden Jahreszeit schon vielfach und farbenprächtig zu bestaunen. Auch in der Tierwelt erwacht das Leben wieder – wie die Jungtiere im Tierpark zeigen.

Es blüht, piepst und wächst überall – in den Tierpark Hellabrunn zieht so langsam der Lenz ein. Neben den Frühblühern auf den vielen Wiesen und rund um die Anlagen, grünt es auch deutlich sichtbar eine Etage weiter oben in Baumen und Sträuchern. Eine geschäftige Zeit nach den spannenden und winterlichen Monaten für Gärtnerei, Werkstatt und Tierpflege. Anlage-Gräben werden aktuell gereinigt, langsam wieder befüllt und verschiedene Anlagen neu gestaltet.

Viel zu tun und viel zu sehen – Frühlingserwachen bei Tieren und Pflanzen

Während die Gärtner aktuell mit Rückschnitten und Reinigung alle Hände voll zu tun haben, ist ihre Arbeit aus dem vergangenen Herbst und die Pflanzung von über 3.000 Blumenzwiebeln mittlerweile überall zu sehen. Winterlinge, Schneeglöckchen und Krokusse blühen bereits, Narzissen und Hyazinthen wachsen und entfalten bald ihre Pracht. Das Hellabrunner Werkstattteam ist momentan damit beschäftigt, witterungsbedingte Ausbesserungen vorzunehmen. Die über die Wintermonaten abmontierten Sitzgelegenheiten und alle Sonnenliegen mit Blick in die Anlagen, sind auch schon angebracht worden und können ab sofort wieder für gemütliche Verschnaufpausen und Tierbeobachtungen genutzt werden.

Auch für die tierischen Bewohner Hellabrunns hat der Frühling bereits begonnen und alle genießen die ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres. Während die Humboldt-Pinguine gemütlich durchs Wasser treiben und so langsam mit der Brutsaison beginnen, begrüßen die beiden Jungtiere bei den Bantengs spielerisch die neue Jahreszeit. Neugierde steht auch bei den Kängurus und den Flinkwallabys und ihrem Nachwuchs hoch im Kurs, schließlich wollen die Anlage und das sprießende Grün genau begutachtet und auch gekostet werden. Das können Besucher auch im Mühlendorf bei den Murnau-Werdenfelser Rindern und dem kleinen, im Februar geborenen Bullen-Kalb beobachten und sich gleichzeitig über die bedrohte Haustierrasse informieren.

Vorstand und Tierparkdirektor Rasem Baban hat noch einen echten Geheimtipp für alle Besucher, die den Frühling in Hellabrunn genießen wollen: „Vor allem die große Frühblüher-Wiese bei den Waschbären und Störchen ist, neben unseren zahlreichen Tierarten, auf jeden Fall einen Besuch wert. Die vielen Farbtupfer sind eine wichtige Nahrungsquelle für unsere heimische Tierwelt – und natürlich nach dem winterlichen grau in grau auch sehr schön anzusehen“.

Hinweis zu den Öffnungszeiten ab dem 1. April 2023

Mit dem beginnenden Frühling ändern sich auch die Öffnungszeiten des Tierparks Hellabrunn. Ab dem 01. April 2023 bis zum 28.Oktober 2023 ist der Tierpark wie gewohnt ab 9 Uhr geöffnet und schließt, eine Stunde später als in den Wintermonaten, erst um 18 Uhr. Besucher werden gebeten, sich entsprechend der Schließzeit pünktlich zum Flamingo- oder Isar-Ausgang zu begeben.