Frühlingsfest 2026 startet am 17.04. mit Freibier, Blasmusik und Festumzug

Beim 60. Münchner Frühlingsfest beginnt der feierliche Einzug zur Festwiesn am frühen Nachmittag an der Alten Kongresshalle beziehungsweise am Verkehrsmuseum. Gegen 14:30 Uhr versammeln sich dort die teilnehmenden Brauereien, Musikkapellen und Schausteller, und traditionell laden die Brauereien die Besucher bereits vorab zu einem ersten Freibier ein. In geselliger Atmosphäre formiert sich anschließend der Festzug mit prächtig geschmückten Brauereigespannen, festlich gekleideten Teilnehmern und eindrucksvollen Schausteller-Prunkwagen, die gemeinsam Richtung Theresienwiese ziehen.

Gegen 15:20 Uhr erreichen die Teilnehmer den Eingang der Festwiese, wo ein Standkonzert für musikalische Stimmung sorgt. Im Anschluss folgen das feierliche Eröffnungsböllern sowie der gemeinsame Einzug über den Festplatz. Den Höhepunkt bildet schließlich die offizielle Eröffnung um 16:00 Uhr im Hippodrom: Schirmherr Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, zapft traditionell das erste Fass an und gibt damit den Startschuss für das Jubiläums-Frühlingsfest.