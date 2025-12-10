Frühschoppen mit Williams Wetsox Trio – 14.12.2025 Fraunhofer Theater und Wirtshaus

„Boarisch’n Blues“ oder „Blues aus da Hoamat“ – so nennt man den Stil, den Williams Wetsox seit 1980 prägt. Bandleader Williams Fändrich, bekannt als „da Wetsox“, zählt zu den markantesten Bluesmusikern im deutschsprachigen Raum. Mit seiner rauen, kehlig-warmen Stimme besingt er das bayerische Leben: mal augenzwinkernd, mal nachdenklich. Seine Songs erzählen von Liebesglück und Liebeskummer, vom sorglosen Umgang mit der Natur, aber auch von der Schönheit des Ammertals – Blues vom Gipfelkreuz bis ins Jammertal, vom Abendrot bis zum Morgengrauen.

Mario Fix ergänzt die Akkorde um kraftvolle Basslinien auf der Orgel, während Alex Bartl die Drums mit sicherer Hand zum Klingen bringt. Die beiden jungen Musiker aus Peißenberg sind echte Könner und sorgen für den charakteristischen Groove des Trios.

Williams Wetsox liefern einen ehrlichen, handgemachten Blues – direkt aus der Seele, ohne Effekthascherei, aber mit beeindruckender Intensität.

Williams Wettsox: ges. git.

Mario Fix: Orgel

Ales Bart:l Drums

Datum: 14.12.2025

Beginn: 11:00 Uhr

Einlass: 10:00 Uhr

Boarischa Blues Live!

Fraunhofer Theater und Wirtshaus, Fraunhoferstr. 9, 80469 München