Führungen der offiziellen München-Guides starten wieder

Ab 1. Juni nehmen die offiziellen Gästeführer*innen der Landeshauptstadt München ihre Gäste wieder mit auf Entdeckungstour. Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, die Stadt, ihre Geschichte und Geschichten kennenzulernen, als durch einen Rundgang mit einem kompetenten Guide. Auch Einheimische, selbst solche, die München sehr gut kennen, erfahren dabei noch viel Neues. Die erste offene Tour, zu der sich Einzelpersonen anmelden können, führt durch die Altstadt und startet am 3. Juni, um 16 Uhr. Am Freitagabend, 4. Juni, geht es ab 19.15 Uhr mit dem Münchner Kindl persönlich durch die Altstadt. Ganz neu im Angebot ist eine geführte Stadtwanderung vom Prinzregententheater bis zum Kunstareal. Immer sonntags, um 10 Uhr, werden dafür die Stiefel geschnürt, erstmalig am 6. Juni.

Das Lieblingsviertel erkunden? Auch das ist möglich: Mit den Viertelliebe-Touren lässt sich jeden Samstag ab 15 Uhr ein anderes Viertel entdecken. Den Anfang macht das Schlachthofviertel am 5. Juni, um 15 Uhr. Details zu Buchungs- und Teilnahmebedingungen, Treffpunkten, Preisen oder Anmeldefristen finden sich auf dem Portal von München Tourismus unter www.einfach-muenchen.de/guides.

Hintergrund zu München Tourismus

München Tourismus ist als kommunale Tourismusorganisation im Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München angesiedelt. München Tourismus entwickelt gemeinsam mit seinen Partnern aus der Privatwirtschaft, dem Tourismusinitiative München TIM e.V., Marketing- und PR-Maßnahmen sowie touristische Produkte, um die Destination München im internationalen Wettbewerb zu positionieren. Hierfür legt die Tourismuskommission München, ein gemeinsames Gremium des Stadtrats und der örtlichen Tourismuswirtschaft, die strategische Ausrichtung fest.