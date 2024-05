Führungswechsel bei der DB in Bayern: Klaus-Dieter Josel übergibt Amt des Konzernbevollmächtigten an Heiko Büttner

Bei der Bahn in Bayern geht eine Ära zu Ende: Nach über 34 Jahren bei der DB und 21 Jahren als Konzernbevollmächtigter für den Freistaat Bayern verabschiedet sich Klaus-Dieter Josel zum 1. Juni in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird der Chef der S-Bahn München, Heiko Büttner.

Klaus-Dieter Josel prägte in den vergangenen Jahren als Konzernbotschafter und wichtigster Ansprechpartner für Vertreter:innen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Verbänden das Gesicht der DB in Bayern. Der heute 63-Jährige kam nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre und einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Referent beim ifo-Institut in der Abteilung Verkehr zur Deutschen Bahn, damals noch Bundesbahn. Josel stand unter anderem viele Jahre der Nahverkehrssparte der DB im Freistaat, DB Regio Bayern, vor. In dieser Zeit wirkte er mit, den DB-Regionalverkehr nach der Bahnreform auf eine wettbewerbsorientierte Struktur umzustellen, auch die Einführung des Bayern-Tickets und die Umsetzung des Bayern-Taktes gehörten zu Josels wichtigen Projekten. 2003 wurde der gebürtige Heidelberger zum Konzernbevollmächtigten und somit ersten Vertreter des Konzernvorstands in Bayern berufen.

Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn AG: „Klaus-Dieter Josel war mehr als zwei Jahrzehnte das Gesicht der Bahn in Bayern. Er hat die Eisenbahn in Bayern maßgeblich mitgestaltet – diplomatisch, fachlich versiert, zugänglich. Ich danke ihm für seinen unermüdlichen Einsatz für eine starke Schiene im Freistaat. Mit Heiko Büttner haben wir einen kompetenten Nachfolger aus Bayern für Bayern gefunden, der die Region nicht zuletzt dank seiner langjährigen Erfahrungen bei der DB im Freistaat mit voller Tatkraft vorantreiben wird. Ich wünsche ihm in seiner neuen Funktion viel Erfolg und gutes Gelingen.“

Josel hat in seiner Zeit als Bayerns Bahnchef die Renaissance der Bahn federführend begleitet und wichtige Weichenstellungen für eine starke Schiene im Freistaat mit vorangetrieben – darunter erfolgreiche Ausbauprojekte wie die Schnellfahrstrecke München – Berlin oder die Elektrifizierung der Bahnstrecke München – Lindau, ebenso die Planungen wegweisender Großprojekte wie die 2. Stammstrecke München oder den Brenner Nordzulauf. Auch den Modernisierungsschub bei Bahnhöfen und Fahrzeugen, unter anderem in den S-Bahn-Netzen München und Nürnberg, begleitete er aktiv. Ganz besonders wichtig waren für Josel dabei stets ein fairer Dialog sowie ein wertschätzendes und vertrauensvolles Miteinander in der Zusammenarbeit mit den Partnern für eine erfolgreiche Verkehrswende. So war Josel unter anderem Mitglied in zahlreichen Dialogforen und Gesprächsformaten zu Bahn-Ausbauprojekten, um die Anliegen vor Ort anzuhören und aufzugreifen und den Bahnkosmos mit seinen Rahmenbedingungen und Herausforderungen zu erklären und transparent zu machen. Im Bayerischen Landtag rief Josel das Austauschformat „Dialog im Landtag“ ins Leben. Bei über 60 Terminen stand er den Abgeordneten zu Bahnthemen Rede und Antwort.

Nach über 34 Jahren bei der DB verabschiedet sich der dreifache Familienvater nun in den Ruhestand. Er übergibt den Staffelstab des Konzernbevollmächtigten an Heiko Büttner. Der studierte Jurist ist seit über 20 Jahren im Konzern. Seit sieben Jahren leitet der 55-Jährige die Geschicke der S-Bahn München. In seiner neuen Funktion wird Büttner die Bahn in Bayern künftig gesamthaft vertreten und sich für eine starke Schiene als Rückgrat grüner Mobilität einsetzen. Bei der S-Bahn München kümmert er sich weiterhin um strategische Themen.