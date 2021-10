Fünf Kilogramm Kokain und 10.000 Euro Bargeld in Auto sichergestellt

Fünf Kilogramm Kokain im Wert von mehreren Hunderttausend Euro sowie 10.000 Euro Bargeld haben Beamte der Grenzpolizeistation Pfronten in einem Volvo auf der Autobahn 7 nahe der österreichischen Grenze sichergestellt. Die Drogen waren in einem professionellen Schmuggelversteck untergebracht. Die 29-jährige niederländische Fahrerin kam in Untersuchungshaft.

Die Polizisten hatten die Frau am Samstag, 16.10.2021, nahe Füssen kontrolliert. Sie wies drogenbedingte Ausfallerscheinungen auf und war den Beamten bereits aus einer vergangenen Kontrolle bekannt. Bei der intensiven Kontrolle des Pkw entdeckten die Fahnder das professionelle Schmuggelversteck hinter der Navigationseinheit. Die Polizisten entfernten das Navigationsgerät und entdeckten dahinter das Rauschgift und das Bargeld.

Die weiteren Ermittlungen hat die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern (GER Südbayern) des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen.