Fünfter Sieg in Folge: Red Bull München gewinnt auch in Düsseldorf

DEG – RBM 1:2

Der EHC Red Bull München siegte am 43. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 bei der Düsseldorfer EG mit 2:1 (0:0|0:1|2:0). Vor 8.352 Zuschauern im PSD Bank Dome erzielten Chris DeSousa und Tobias Rieder die Tore für die Mannschaft von Trainer Don Jackson. Für die Münchner war dies der fünfte Sieg in Serie.

Die nächste Partie der Red Bulls findet nach der Länderspielpause am Donnerstag, 13. Februar, statt. Gegner im SAP Garden sind dann ab 19:30 Uhr die Schwenninger Wild Wings..

Spielverlauf

In einem temporeichen Startabschnitt waren die Red Bulls die bessere Mannschaft mit den gefährlicheren Offensivmomenten. DEG-Torhüter Henrik Haukeland hatte alle Hände voll zu tun, ließ sich aber nicht überwinden. Düsseldorf gelang bei eigenen Kontern ebenfalls kein Treffer und so begaben sich beide Teams torlos zur ersten Pause in die Kabine.

Auch im Mittelabschnitt prägten die Red Bulls zunächst das Spiel. Die Gastgeber verteidigten mit hohem Einsatz und kamen immer wieder zu Kontermöglichkeiten. Es gab auf beiden Seiten Chancen, doch erst in 38. Minute traf Brendan O’Donnell in Überzahl per Direktschuss zum 1:0-Pausenstand für Düsseldorf.

Im Schlussabschnitt dauerte es nur 67 Sekunden, bis DeSousa nach Vorarbeit von Yasin Ehliz den Ausgleich für München erzielte. Danach drückte der viermalige Deutsche Meister vehement auf den Führungstreffer. In der 46. Minute bezwang Rieder mit der Rückhand aus spitzem Winkel Haukeland zum 2:1. Jetzt hielten die Red Bulls die DEG souverän vom eigenen Tor fern und setzten immer wieder offensive Nadelstiche. Knapp drei Minuten vor dem Ende verließ Haukeland für einen sechsten Feldspieler das Eis, aber die Münchner Abwehr hielt und die Red Bulls holten mit dem 2:1 in Düsseldorf ihren fünften Sieg in Serie.

Tore:

1:0 | 37:20 | Brendan O´Donnell

1:1 | 41:07 | Chris DeSousa

1:2 | 46:00 | Tobias Rieder

Zuschauer:

8.352