Fürstenried: Sexueller Übergriff auf Joggerin

Am Montag, 10.02.2020, gegen 23:00 Uhr, befand sich im Bereich des Südparks eine 29-jährige Münchnerin beim Joggen. In der Nähe der dortigen Tankstelle wurde sie von einem unbekannten Mann unvermittelt angegriffen und zu Boden gedrückt. Auf dem Boden liegend fixierte er sie und sagte zur ihr er werde sie jetzt „ficken“. Zu weiteren Handlungen kam es nicht, da Freunde des Mannes, die sich in der Tankstelle befanden, auf die Tat aufmerksam wurden und den Mann von der 29-Jährigen wegzogen.

Die 29-Jährige stand auf und begab sich in den Innenraum der Tankstelle, um die Polizei zu verständigen. Der Mann folgte ihr in die Tankstelle und schlug ihr das Telefon mitsamt den daran befestigten Kopfhörern aus der Hand. Im Anschluss verließ er die Tankstelle, stieg in einen Pkw, in dem seine Freunde warteten und fuhr davon.