Fürstenried: Überfall auf Wettbüro – Tatverdächtiger festgenommen

Am Dienstag, 14.02.2023, gegen 11:20 Uhr, betrat ein 27-jähriger kroatischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland maskiert ein Wettbüro im Bereich Fürstenried. Hierbei ging er gezielt in Richtung des Kassenbereichs und zeigte gegenüber dem Kassierer ein mitgeführtes Messer vor.

Im Anschluss forderte er Bargeld. Der Kassierer reagierte nicht auf die Forderung des 27-Jährigen und schubste den Angreifer von sich weg. Anschließend flüchtete der 27-Jährige vom Tatort.

Nachdem die Polizei verständigt wurde, wurden sofort intensive Fahndungsmaßnahmen mit vielen Polizeikräften veranlasst. Noch während der Anzeigenaufnahme vor Ort kam der 27-Jährige zurück zum Wettbüro und wurde von Beamten vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Bereich der Neurieder Straße, Forst-Kasten-Allee, Bundesautobahn A95, Appenzeller Straße (Fürstenried) Wahrnehmungen gemacht, insbesondere zu dem Messer, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.