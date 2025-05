Fundbüro versteigert Fahrräder

Das Fundbüro München versteigert am Donnerstag, 22. Mai, ab 9.30 Uhr nicht abgeholte Fundfahrräder. Die Versteigerung findet im Kreisverwaltungsreferat, im Saal im Erdgeschoss, Ruppertstraße 11, statt. Zur Auktion stehen etwa 60 Damen-, Herren- und Jugendfahrräder. Die Fahrräder sind gebraucht, nicht gewartet und werden ohne Gewährleistung für deren Beschaffenheit und Vollständigkeit versteigert. Die Bezahlung erfolgt in bar. Eine Besichtigung der Fahrräder ist am Versteigerungstag von 8.30 bis 9.15 Uhr möglich.

Das städtische Fundbüro in der Implerstraße bleibt am Tag der Versteigerung ganztägig geschlossen.

Weitere Infos zur Versteigerung von Fundsachen sind online verfügbar unter https://stadt.muenchen.de/service/info/hauptabteilung-iii/1063518.