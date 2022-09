Furiose Aufholjagd: Red Bulls gewinnen gegen Rapperswil-Jona nach Verlängerung

RBM – RAP 5:4 n. V. | Hager: „Haben einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen“

Red Bull München hat am dritten Spieltag der Champions League gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 5:4 nach Verlängerung (2:1|0:3|2:0|1:0) gewonnen. Ben Street per Dreierpack, Zach Redmond und Austin Ortega mit dem spielentscheidenden Treffer sorgten vor 2.342 Zuschauern für den Comeback-Erfolg der Münchner.

Spielverlauf

Rapperswil-Jona legte druckvoll los, das Tor machten allerdings die Red Bulls. Street staubte eiskalt zum 1:0 ab (3.). Lange hielt die Führung nicht, denn Tyler Moy stellte eine Minute später per Alleingang auf 1:1 (4.). Der starke Mathias Niederberger im Münchner Tor chancenlos, aber danach mit einigen sehenswerten Aktionen. Seine Vorderleute erspielten sich in der temporeichen Partie ebenfalls Topmöglichkeiten. Eine davon nutzte Street zum 2:1 (10.).

Schnelles und intensives Eishockey auch im Mittelabschnitt. München war nah dran am dritten Treffer, doch der Pfosten rettete nach dem Schuss von Redmond (28.) für die Schweizer. Jeremy Wick läutete mit dem Ausgleich in der 31. Minute eine starke Phase der Gäste ein. Diese brachte Rapperswil-Jona nach weiteren Toren durch Yannick-Lennart Albrecht (34.) und Roman Cervenka (37.) einen Zwei-Tore-Vorsprung nach 40 Minuten ein.

Die Red Bulls auf der Suche nach der schnellen Antwort und mit viel Schwung im letzten Drittel. Die Belohnung: Der Anschlusstreffer durch den auffälligen Street (43.), der damit seinen Dreierpack schnürte. München auch danach mit viel Druck. Redmond veredelte die starke Vorarbeit von Chris DeSousa zum 4:4-Ausgleich (46.). Ein spannendes und hochklassiges Duell am Oberwiesenfeld. Beide Teams mit weiteren Großchancen, doch es blieb beim 4:4 nach regulärer Spielzeit.

In der Verlängerung ging es hin und her – bis in die 64. Minute: Da erzielte Ortega per Alleingang das 5:4 für München und sicherte seinem Team damit den Zusatzpunkt.

Patrick Hager:

„Es war ein sehr hartes Spiel, aber wir haben einen Weg gefunden, zu gewinnen. Im letzten Drittel hatten wir das nötige Glück, früh den Anschluss zu schießen. Und dann haben wir genug Qualität, um auch so ein Spiel zu drehen.“

Endergebnis

Red Bull München gegen Rapperswil-Jona Lakers 5:4 n. V. (2:1|0:3|2:0|1:0)

Tore

1:0 | 02:11 | Ben Street

1:1 | 03:25 | Tyler Moy

2:1 | 09:10 | Ben Street

2:2 | 30:04 | Jeremy Wick

2:3 | 33:27 | Yannick-Lennart Albrecht

2:4 | 36:36 | Roman Cervenka

3:4 | 42:18 | Ben Street

4:4 | 45:47 | Zach Redmond

5:4 | 63:33 | Austin Ortega

Zuschauer:

2.342