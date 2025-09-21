Fußgänger betritt Gleisbett und wird schwer verletzt

Am Samstag, 20.09.2025, gegen 23:10 Uhr, war ein 24-Jähriger Tourist aus New Jersey im Bereich der Landsberger Straße 20 unterwegs. Unvermittelt betrat er in dem Bereich das Gleisbett der Trambahn. Die Linie 19, die gerade eben an der Haltestelle „Holzapfelstraße“ losgefahren war und voll besetzt war, fuhr in diesem Moment dort stadtauswärts.

Trotz einer Gefahrenbremsung des 27-jährigen Führer dieser Trambahn, konnte ein Zusammenstoß mit dem 24-Jährigen nicht mehr verhindert werden. Dieser wurde von der linken Front der Trambahn getroffen und in den Gleisbereich unter die Straßenbahn geschleudert.

Zwei Fahrgäste aus der Trambahn begaben sich zu Erste-Hilfe-Maßnahmen unter die Trambahn. Letztendlich musste der 24-Jährige aber von der Berufsfeuerwehr München befreit werden und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die Fahrbahn und der Gleisbereich der Landsberger Straße in beiden Richtungen für ca. eineinhalb Stunden gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere auch für den Straßenbahnverkehr.

Gegen den 24-jährigen Touristen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Münchner Verkehrspolizei weist in diesem Zusammenhang besonders aufgrund der aktuell laufenden Wiesn daraufhin, Gleisbereiche nicht zu betreten, da Schienenfahrzeuge einen wesentlich längeren Bremsweg haben als Kraftfahrzeuge des Straßenverkehrs