Fußgänger von S-Bahn erfasst – 79-Jähriger verstirbt am Unfallort

Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 12:50 Uhr, überquerte ein 79-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München die S-Bahngleise zwischen den S-Bahnhöfen Freiham und Harthaus zu Fuß. Zeitgleich fuhr eine S-Bahn der Linie 8 in Fahrtrichtung Herrsching die Strecke entlang.

Der Zug erfasste den 79-Jährigen, der daraufhin in ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Der Fußgänger erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort.

Es kam zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs für mehrere Stunden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.