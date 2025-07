Fußgängerin beim Überqueren eines Bahnübergangs von S-Bahn erfasst und tödlich verletzt – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Mittwoch, 02.07.2025, gegen 17:15 Uhr, schob eine 59-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München ein Fahrrad entlang des hinteren Altlaufweges in Höhenkirchen-Siegertsbrunn in südwestliche Richtung.

Als sie den unbeschrankten Bahnübergang nahe des S-Bahnhofs Wächterhof überquerte, kam dort eine S-Bahn. Die S-Bahn erfasste die 59-Jährige frontal, wodurch sie tödlich verletzt wurde. Weitere Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Die mit ca. 200 Fahrgästen besetzte S-Bahn wurde anschließend geräumt. Das Gleis war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.