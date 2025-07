Gäubodenvolksfest 2025 vom 8. bis 18.8.2025

Gelebtes bayerisches Brauchtum in seiner schönsten Form

Wer das Echte sucht, wird in Straubing fündig. Das Gäubodenvolksfest 2025 will einmal mehr zeigen: Niederbayern kann zünftig, herzlich – und dabei authentisch. Seit mehr als 200 Jahren versteht sich Bayerns zweitgrößtes Volksfest als eine Einladung zum Mitfeiern, Mitfreuen – und Wiederkommen.

Wenn vom 8. bis 18. August 2025 die Gäubodenstadt wieder zur Hochburg für rund 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher wird, beginnt mehr als nur Bayerns zweitgrößtes Volksfest. Es beginnt ein Fest gelebter Traditionen, liebevoll gepflegten Brauchtums und bayerischer Lebensfreude, das in dieser Dichte und Vielfalt seinesgleichen sucht.

Das „Trumm vom Paradies“ – das „Stück vom Paradies“, wie die Einheimischen das Straubinger Gäubodenvolksfest nennen, will seine Gäste vom 8. bis 18. August unter anderem mit einem über 90.000 Quadratmeter großen Vergnügungspark, sieben Festzelten mit rund 27.500 Sitzplätzen und über 80 Live-Kapellen begeistern. Unvergesslichen Festspaß garantieren spektakuläre Fahrgeschäfte, Genuss-Komfort in den Bierzelten sowie ein attraktives Rahmenprogramm.

Traditioneller Auszug mit über 3.500 Mitwirkenden zur Eröffnung

Der Auftakt gehört dem traditionellen Auszug zur Festwiese am Freitag, 8. August, ab 17.30 Uhr. Über 3.500 Mitwirkende, darunter mehr als 80 Musik- und Trachtengruppen, prächtig geschmückte Brauereiwägen und historische Pferdegespanne, ziehen vom Stadtzentrum zum Festplatz. Der Zug ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern ein emotionales Bekenntnis zu Heimatverbundenheit, Gemeinschaft und kulturellem Erbe.

20. Festkonzert der sieben Festkapellen

Zwei Tage später, am Sonntag, 10. August, zeigen die sieben Festzeltkapellen beim großen Blasmusikkonzert ab 10 Uhr ihr Können. Im gemeinsamen Takt erklingen Märsche und bayerische Melodien – ein Erlebnis für die Ohren und das Herz.

Historischer Bereich auf rund 8.000 Quadratmetern

Im historischen Bereich des Festgeländes trifft nostalgischer Rummel auf altes Handwerk. Ob Pferdekarussell aus dem 19. Jahrhundert, die älteste, noch heute dampfbetriebene transportable Kindereisenbahn der Welt oder eine liebevoll restaurierte Berg- und Talbahn aus den 1930-er Jahren – hier wird Geschichte lebendig. Auf der Bühne im historischen Bereich gibt es täglich abwechslungsreiches Live-Spektakel bei freiem Eintritt: Trachtengruppen, Schuhplattler, Goaßlschnalzer, Blasmusik und abends Live-Musik. Bayerisches Kulturgut wird hier nicht ausgestellt, sondern miteinander gelebt.

Bayerische Musik wird in allen Facetten gefeiert

Musikalisch präsentiert sich das Gäubodenvolksfest abwechslungsreich und traditionsbewusst. In den sieben Festzelten stehen Formationen wie die Tanngrindler Musikanten, die Kapelle Josef Menzl, Blechdimpfe, Blechblos’n, die Blechgranaten, die Blech Zipfl, die Gletscherfetzer, die Kapelle Kaiserschmarrn und viele weitere auf der Bühne. Ob Frühschoppen, Nachmittagskonzert oder Abendsause – hier wird bayerische Musik in allen Facetten gefeiert.

Bier aus niederbayerischen Traditionsbrauereien

Auch kulinarisch lebt die Tradition weiter. Die Küchen der Festzelte servieren regionale Klassiker wie Schweinshaxn, Brathendl, Obatzdn und Rahmschwammerl – zubereitet nach überlieferten Rezepten. Selbstverständlich kommen auch Bierliebhaber auf ihre Kosten: Ausschließlich Biere niederbayerischer Traditionsbrauereien werden ausgeschenkt – handwerklich gebraut, charakterstark und mit langer Geschichte.

Ein Fenster in die Vergangenheit öffnet sich auch auf der Ostbayernschau, die zeitgleich zum Volksfest vom 9. bis 17. August stattfindet. In der Sonderschau „Brauchtum, Tracht & Handwerk“ können Besucher altes Handwerk erleben – live und zum Anfassen. Ob Klöppeln, Wachsstöckl herstellen und verzieren oder Perlbeutel stricken: Hier wird sichtbar, wie viel Sorgfalt und Können in traditioneller Handarbeit stecken.

Beliebt bei Familien – und allen Generationen Besonders beliebt bei Familien ist die Mischung aus gelebter Tradition und modernem Komfort. Kinderwagenfreundliche Wege, vielfältige Gastronomieangebote und die Kombination aus Fahrgeschäften, Genuss und Kultur machen das Gäubodenvolksfest zu einem Fest für alle Generationen.

Weitere Informationen: www.gäubodenvolksfest.de