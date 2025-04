Ganze Etage nach Wohnungsbrand unbewohnbar – Moosach

Zu einem Wohnungsbrand ist es am späten Dienstag in Moosach gekommen. Vier Personen wurden verletzt.

Gegen 23 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Integrierten Leitstelle München einen Wohnungsbrand in einem Apartmenthotel. Im dritten Stockwerk war, aus bislang unbekannten Gründen, in einem Apartment ein Feuer ausgebrochen. Da in dem Hochhaus mit einer Vielzahl an Verletzten gerechnet werden musste, wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt.

Als die Einsatzkräfte an dem Wohngebäude eintrafen, war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Mehrere Personen mussten von der Feuerwehr aus dem verrauchten Hochhaus gerettet werden. Ein Atemschutztrupp löschte die Flammen zügig mit einem Hohlstrahlrohr. Das Gebäude wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Anschließend konnten die übrigen Bewohner das Gebäude über das Treppenhaus verlassen. Zur Sicherheit wurden 25 Apartments von der Feuerwehr kontrolliert. Für die Dauer des Einsatzes konnten sich die betroffenen Personen in einem Großraumrettungswagen aufhalten.

Die dritte Etage wurde durch den Brandrauch so stark beschädigt, dass diese derzeit unbewohnbar ist. Vier Personen mussten in Münchner Kliniken eingeliefert werden. Für fünf Bewohner musste eine Notunterkunft organisiert werden, da sie nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die übrigen 30 Betroffenen konnten in ihre Apartments zurückkehren.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.