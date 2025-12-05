Garmisch-Classic öffnet mit neuem Kreuzwankl und ersten Skiliften

Nach der Zugspitze startet die Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG (BZB) im Skigebiet Garmisch-Classic mit den ersten Pisten in die Wintersaison 2025/2026.

Zum Eröffnungstag, Samstag, den 13. Dezember können die Kreuzeckbahn und der Hexenkessel sowie die Hausbergbahn mit den Liften rund um den Kreuzwankl und das Kinderland in Betrieb gehen. Das Alpspitzgebiet bleibt vorerst noch geschlossen. Mit der Kochelberg-Abfahrt am Hausberg sowie der Olympia-Abfahrt am Kreuzeck sind außerdem zwei Talabfahrten geöffnet.

Der neue Kreuzwankl: Eröffnungsfeier und Kinderskitag

Zum Start der Wintersaison 2025/2026 im Garmisch-Classic geht der neue Kreuzwankl in Betrieb. Die Anlage wurde während der Sommersaison 2025 komplett erneuert. „Wir haben es geschafft!“, freut sich Anton Huber, Vorstand der BZB. „Zeitlich und finanziell liegen wir absolut im Rahmen.“ Seit Ende der letzten Wintersaison haben umfangreiche Rückbau- sowie Tiefbauarbeiten stattgefunden. Nach und nach kamen Stützfundamente, Stationsgebäude und zu guter Letzt die Sessel hinzu. „Allein die Genehmigung hat drei Jahre in Anspruch genommen.“, sagt Karl Dirnhofer, technischer Leiter der BZB. „Hierbei haben die naturschutzrechtlichen Genehmigungen deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen als die technische Umsetzung des Projekts.“

Um den neuen Kreuzwankl willkommen zu heißen, hat die BZB exklusiv Jahrespass- und Saisonpass-Inhaber aus der Region zu Eröffnungsfeierlichkeiten eingeladen, um eine erste Runde mit dem neuen Lift zu fahren. Zudem findet erstmalig ein Kinderskitag kurz vor Start der Wintersaison im Gebiet statt. Hier können sich die kleinsten Gäste am Lift austoben und testen. „Wir haben sehr viel Wert daraufgelegt, dass sich vor allem der Komfort für die Kinder verbessert und die Situation im Einstiegsbereich ruhig abläuft.“, sagt Technik-Chef Karl Dirnhofer.

Neuer Kreuzwankl mit verbessertem Komfort

Bei der neuen Liftanlage der Firma Doppelmayr handelt es sich um eine 8er-Sesselbahn. Durch die langsamere Umlaufgeschwindigkeit in der Talstation ist der Einstieg für Gäste künftig angenehmer. Außerdem ist der Einstiegsbereich höhenverstellbar, sodass ein erfolgreiches Einsteigen vor allem für Skischulen und Skikurse, Anfänger und Kinder komfortabler wird.

Wankbahn öffnet in Weihnachtsferien

Die Wankbahn mitsamt der Gastronomie am Berg, der Sonnenalm, sowie einem Winterwander- und Rodelangebot ist während der Weihnachtsferien von 19.12.2025 bis 06.01.2026 jeweils von 9:00 bis 16:30 Uhr geöffnet.