Garten München 2023: Inspiration für die neue Frühlingssaison

Die Garten München findet vom 08. bis zum 12. März 2023 auf dem Messegelände München statt und ist Anlaufstelle und Inspirationsquelle für alle, die gerne im Freien sind – egal, ob auf dem Balkon, der Terrasse oder im namensgebenden Garten.

Gerade in den letzten Jahren haben viele Menschen eines zu schätzen gelernt: Was für ein Glück es ist, ein eigenes Stück „Draußen“ bewohnen zu dürfen. Ob das der gemietete Stadtbalkon ist oder ein weitläufiger Garten ums eigene Haus. Mit diesem Bewusstsein entstehen auch viele Fragen: Wie lässt sich aus dem kleinsten Fleck unter freiem Himmel ein Platz zur Entspannung zaubern? Wie lassen sich große Gärten optimal strukturieren? Sollen dort Beete entstehen, freie Rasenflächen, ein Schwimmteich oder eine Outdoor-Area mit Grillecke? Die Antworten gibt es auf der Garten München.

Vorhang auf für den Garten: Mähroboter, Hochbeete und Pools

Die Garten München weckt Vorfreude auf die anstehenden Sonnenstrahlen. Pünktlich zum Beginn der Outdoor-Saison können sich Besucher in der Halle C3 Klarheit über die eigenen Wünsche verschaffen, sich von Produkten rund um den Garten live überzeugen und beraten lassen. Husqvarna beispielsweise zeigt Mähroboter verschiedener Größen in Aktion, Greenling stellt Hochbeete individuell zusammen und liefert diese direkt nach Hause, und die Unternehmen Whirlpool lmport und Wimmer bringen mit Whirlpools bzw. Infrarotkabinen ein Stück Luxus in den Garten. Witterungsbeständige Zäune und Tore aus hochwertigem Aluminium hat Zaunzar im Angebot, Schattenspender und Hingucker zugleich sind die modernen Pergolen von Edelweiss-Pergola.

Darüber hinaus reicht das Angebot von ökologisch wertvoller Dachbegrünung der Firma Weisenfeld, die die Lebensdauer einer Dachabdichtung verdoppelt, über gemütliche Relax-Möbel von Baumgartner sowie formschöne Wohnkörbe der Wohnkorb Manufaktur bis hin zu Naturkosmetik aus eigenem Anbau von Apostel. Auch eindrucksvolle Statement-Stücke wie die hölzernen Naturpools von Holc, die Sauna- und Badefässer von Scandinavic WoodArt und die Gartenkamine von Hermapro zählen zum Portfolio der Garten München.

Egal, ob Pflanzen- und Pflanzenzubehör, Möbel, Gartengeräte, praktische Helfer und Accessoires – auf der Garten München findet das Messepublikum alles für einen schönen Garten und Ratschläge zur Umsetzung: Bei Fragen zur Gartengestaltung helfen die zahlreichen Experten weiter.

Expertise aus erster Hand: der Treffpunkt Mein schöner Garten

Der Treffpunkt „Mein schöner Garten“ in Kooperation mit dem Burda-Verlag begleitet die Messe mit spannenden Vorträgen:

Nachhaltigkeit und Artenschutz rücken die Vorträge „Bienenfreundliche Beete mit Zukunft“, „Naturgärten – was sind ihre Merkmale und warum brauchen wir sie?“ sowie „Nachhaltigkeit in der Gartenbranche“ in den Vordergrund.

Der Vortrag zum „Umgang mit Gewürzen“ zeigt, dass ein gut gepflegtes Kräuterbeet nicht nur die Küche bereichert, sondern manchmal auch den Gang zur Apotheke ersetzen kann.

„Der Weg zum Traumgarten – was es zu beachten gibt“ führt Interessierte, die ihren Garten neugestalten möchten, Schritt für Schritt an die Herausforderung heran.

„Ikebana“ führt Blumen-Begeisterte in die japanische Kunst des Blumenarrangierens ein.

Ein weiteres Highlight beim Treffpunkt „Mein schöner Garten“ ist der Traditions-Wettbewerb Heinz-Czeiler-Cup am 11. März. Hier fertigen angehende Floristen zu einem vorgegebenen Thema Blumensträuße, Dekoration oder Kränze an. Ausgelobt wird dieser Nachwuchs-Wettbewerb vom Fachverband Deutscher Floristen, Bezirksverband München/Oberbayern. Der Wettbewerb beginnt um 11:00 Uhr, die Preisverleihung findet um 16:00 Uhr beim Treffpunkt „Mein schöner Garten“ statt. Das vollständige Programm der Messe gibt es unter folgendem Link.

Informationen zur Messe

Die Garten München findet im Zuge der Internationalen Handwerksmesse 2023 (IHM) von 08. März bis 12. März auf dem Messegelände München statt. Sie ist täglich von 9:30 bis 18:00 Uhr geöffnet. Tickets sind auch für die gleichzeitig stattfindende IHM, «Handwerk & Design» und FOOD & LIFE gültig. Online-Tickets kosten 15 Euro (bzw. 9 Euro mit Ermäßigung für z.B. Schüler, Studenten und Rentner) Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt. Ermäßigte Nachmittagstickets gibt es ab 15:00 Uhr für 7 Euro. Die Tickets sind online erhältlich: tickets.ihm.de.