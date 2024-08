Gasgeruch sorgt für Großeinsatz in Aubing

Starker Gasgeruch hat am Montagabend für einen langwierigen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Zahlreiche Kräfte waren gefordert.

Ab 21.45 Uhr gingen zahlreiche Anrufe bei der Integrierten Leitstelle München ein. Gemeldet wurde starker Gasgeruch an verschiedenen Stellen in Aubing.

Als die ersten Einsatzkräfte an der gemeldeten Adresse eintrafen, war immer noch starker Gasgeruch wahrnehmbar. Sofort eingeleitete Messungen brachten aber kein Ergebnis. Die Analytische Taskforce der Berufsfeuerwehr München, eine Spezialeinheit für Gefahrguteinsätze, traf ebenfalls vor Ort ein. Im Laufe des Einsatzes wurden nahegelegene Gewerbebetriebe kontrolliert und die Lage weiter erkundet. Auch auf der in der Nähe befindlichen Bahnstrecke war kein Güterzug mit Gefahrgut vorbeigefahren, der für den Geruch hätte verantwortlich sein können. Weiterhin wurden Messungen an verschiedenen Stellen durchgeführt – immer noch ohne Ergebnis. Mit einem Ferndetektionssystem zur Erkennung von Gefahrstoffwolken wurde von einer Drehleiter aus das Gebiet erkundet. Doch auch das brachte keine weitere Erkenntnis.

Nach etwa 2,5 Stunden wurden die Messungen beendet. Woher der Gasgeruch kam, konnte nicht festgestellt werden. Im Einsatz waren insgesamt elf Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr München.