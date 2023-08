Gaspreis sinkt zum 1. Oktober 2023 deutlich

Die SWM haben ihren Kund*innen zugesagt, baldmöglichst die Preise für Strom und Erdgas zu senken. Dieses Versprechen halten sie und senken die Energiepreise im Herbst deutlich. Konkret sinkt der Arbeitspreis beim Erdgas zum Start der Heizperiode am 1. Oktober 2023 um rund 40 %.

Der Münchner Musterhaushalt (15.000 kWh/Jahr, Allgemeine Preise) zahlt ab Oktober 122,25 Euro pro Monat weniger (151,98 Euro statt 274,23 Euro). Das entspricht einer Senkung von 44,6 % im Vergleich zum aktuellen Preis.

Die deutliche Preissenkung kommt in vergleichbarer Größenordnung neben den Kund*innen in der Grundversorgung auch allen anderen Privat- und Gewerbekund*innen zugute (außer bei laufenden Verträgen mit Festpreis). In Netzgebieten außerhalb Münchens können die Preissenkungen u.a. aufgrund der dort geltenden Netzentgelte abweichen.

Die SWM informieren ihre Erdgas-Kund*innen in diesen Tagen persönlich über die neuen Preise.

Hinweis: Ab sofort werden die neuen Preise bei der Berechnung der künftigen monatlichen Abschlagszahlungen im Zuge der Jahresrechnung berücksichtigt. Bei Kund*innen, die in diesem Jahr bereits ihre Jahresrechnung erhalten haben, sind die neuen Preise noch nicht in die Berechnung eingeflossen. Sie haben aber die Möglichkeit im Bereich „Meine SWM“ auf www.swm.de die Höhe ihrer Abschlagszahlung zu reduzieren. Alternativ können sie sich auch an den SWM Kundenservice wenden (kostenfreie Telefonnummer: 0800 796 01 01).

Zum 1. November 2023 werden die SWM zudem den Strompreis um mehr als 20 % senken. Informationen hierzu folgen in Kürze.