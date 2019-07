Gasteig-Generalsanierung – Stadtbibliothek zieht mit einem Bein ins Motorama

Für die Zeit der Sanierung des Gasteig plant die Münchner Stadtbibliothek im Motorama eine Bibliothek mit Schwerpunkt Kinder, Jugend und Familie.

Die Münchner Stadtbibliothek wird während des Umbaus des Kulturzentrums mit einem Bein in Haidhausen bleiben. Im Motorama-Komplex auf der gegenüberliegenden Seite der Rosenheimer Straße wird eine Bibliothek mit Fokus auf Kinder, Jugendliche und Familien konzipiert.

Eine entsprechende Vereinbarung haben die Gasteig München GmbH und die Eigentümer des Motorama, die Gazit Germany Beteiligungs GmbH & Co. KG, geschlossen. Ein weiterer Standort für die Bibliothek wird das Gasteig-Interimsquartier in Sendling an der Hans-Preißinger-Straße sein.

„Es ist ein schöner Erfolg, dass wir für den Gasteig Flächen im Motorama sichern konnten“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Damit bleibt auch während der Sanierungsarbeiten ein Teil des Gasteig in Haidhausen erhalten.“

Dr. Arne Ackermann, Direktor der Münchner Stadtbibliothek, ergänzt: „Im Motorama werden wir unsere Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien profilieren und weiter ausbauen.“

Für Andreas Haufert, Geschäftsführer von Gazit Germany, passt der neue Mieter exakt in das Entwicklungskonzept, das der Eigentümer für das Motorama verfolgt: „Eine kulturelle Einrichtung vom Stellenwert der Münchner Stadtbibliothek ergänzt auf perfekte Weise den Mix aus Handel und Gastronomie, den das Motorama gegenwärtig aufweist“, erklärt der Motorama-Chef.

Die notwendigen Flächen für den Umzug der Bibliothek ins Motorama werden nach und nach freigezogen. In Kürze beginnen die Umgestaltungsarbeiten für das Übergangsquartier. Die Vereinbarung zwischen der Gasteig München GmbH und dem Vermieter sichert den Verbleib der Bibliothek im Motorama für den gesamten Zeitraum der Gasteig-Sanierung, die Ende des Jahres 2021 beginnen soll.