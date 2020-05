Gasteig Kult und Speise GmbH stellt Insolvenzantrag: Gastronomie im Gasteig bleibt weiterhin geschlossen

Die Gastronomie im Münchner Kulturzentrum Gasteig, das gast, das le copain, die Pausengastronomie und das Catering werden nach der durch die COVID-19-Pandemie erzwungenen Schließungsdauer nicht wiedereröffnen. Die Entscheidung für die Schließung hat die Betreiberin der Gasteig Gastronomie, die Gasteig Kult und Speise GmbH, nach intensiven Gesprächen getroffen. Trotz aller Bemühungen der beauftragten Sanierungsexperten war der heute beim Amtsgericht München eingereichte Insolvenzantrag nicht zu vermeiden.

Die gastronomischen Einrichtungen im Gasteig waren seit mehr als 15 Jahren fester Bestandteil des Kulturstandorts Gasteig und sorgten bis Mitte März 2020 mit ihrem kulinarischen Angebot für das leibliche Wohl der Besucher des größten Kulturzentrums Europas.

„Wir bedauern sehr, dass wir aufgrund der aktuellen Situation und der Unklarheit über die Wiederaufnahme des Kulturbetriebs im Gasteig die dortige Gastronomie nicht wiedereröffnen können. Die Corona-Krise hat uns vollständig ausgebremst. Wann und wie es im Gasteig wieder losgehen wird, kann noch niemand mit Gewissheit sagen. Eine Wiedereröffnung unter den aktuellen Auflagen für die Gastronomie, wie etwa ein umfangreiches Hygienekonzept und Abstandsregelungen, in Verbindung mit einem eingeschränkten Kulturangebot im Gasteig, lässt ein wirtschaftliches Arbeiten nicht zu“, erklärt Marc Uebelherr, Geschäftsführer der Gasteig Kult- und Speise GmbH, zu der Entscheidung, am 25. Mai 2020 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. „Selbstverständlich suchen die beteiligten Gastronomen gemeinsam mit unserem Partner, der städtischen Verpächterin Gasteig München GmbH, nach einer Lösung, wie in Zukunft das gastronomische Angebot im Gasteig wieder zu einem Erlebnis werden kann“, so Marc Uebelherr weiter. „Wir bedanken uns bei allen Gästen, Mitarbeitern, Partnern und Lieferanten für ihr Vertrauen und ihre Loyalität.“