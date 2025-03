Gaststättenbrand in Pasing

Der Brand im Keller einer Gaststätte in Pasing hat für ein abruptes Ende für einige Gäste in ihren Abendplänen gesorgt.

Kurz vor halb sechs Uhr abends gingen Anrufe in der Leitstelle München ein, die eine Rauchentwicklung aus einer Gaststätte in der Landsberger Straße in Pasing meldeten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden beim Eintreffen bereits vom Eigentümer auf der Straße erwartet. Die Gäste hatten sich allesamt bereits ins Freie bewegt. Durch den Eigentümer bekam der Einsatzleiter eine umfassende Einweisung und die Info, dass sich der Brand wohl im Keller abspielen müsse.

Mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz gingen in den Keller und fanden in einem Raum mit Technik den Brandherd. Dieser konnte schnell abgelöscht werden.

Allerdings stellte der dichte schwarze Rauch ein Problem dar. Da der Keller kaum über Fenster verfügt, waren die Lüftungsmaßnahmen durchaus anspruchsvoll und langwierig. Der dichte Rauch hatte sich auch bis in die Gasträume der Wirtschaft ausgebreitet, daher mussten auch diese belüftete werden.

Nach ersten Einschätzungen der Einsatzkräfte kann die Gaststätte vorläufig nicht wieder öffnen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Brandursache und die Schadenssumme sind den Einsatzkräften nicht bekannt.