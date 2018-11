Gaststars Valentina und Cheyenne Pahde stellen mit HOLIDAY ON ICE Hauptdarsteller Wesley Campbell Show ATLANTIS in München vor

München, 19. November 2018 – Rechtzeitig zum Winteranfang verbreiteten die beiden Schauspielerinnen und ATLANTIS Gaststars Valentina und Cheyenne Pahde sowie der Hauptdarsteller der Show Wesley Campbell Vorfreude auf die kalte Jahreszeit. Beim Fototermin im Eissportzentrum im Olympiapark zeigten sie unter anderem mit der Soloperformance von Wesley Campbell erste Einblicke in die Show ATLANTIS. „Wir freuen uns sehr, im 75. Jahr von HOLIDAY ON ICE dabei zu sein und gemeinsam mit dem Show-Cast in München den Mythos von Atlantis zu feiern“, erklärt Valentina Pahde begeistert.

Mit der Show ATLANTIS geht für die beiden TV-Gesichter ein Kindheitstraum in Erfüllung. Denn die gebürtigen Münchnerinnen entdeckten schon als Kinder ihre Leidenschaft für Eiskunstlauf und bestritten bis zu ihrem 10. Lebensjahr erfolgreich Wettkämpfe. „Alle kleinen Mädchen, die professionell in die Richtung Eiskunstlauf gehen wollen, haben das Ziel, irgendwann bei HOLIDAY ON ICE laufen zu dürfen, und so war es auch bei uns“, erzählt Cheyenne Pahde. Ihren Traum leben die Zwillinge bereits seit der Saison 2017/18, in der sie zu ausgewählten Terminen für ATLANTIS die Eisshowbühne betraten. In München werden sie bei der Premiere am 3. Januar 2019 um 15:00 Uhr gemeinsam mit dem ATLANTIS Cast in der Über- und Unterwasserwelt sowie im Finale den Mythos um das legendäre Inselreich wieder zum Leben erwecken.

Außerdem darf sich das Münchner Publikum auf weitere Gaststars freuen: Aljona Savchenko und Bruno Massot, die aktuell besten Paarläufer der Welt, betreten in der kommenden Saison erstmals die Eisshowbühne für HOLIDAY ON ICE. In München werden die Paarlauf-Weltmeister und Olympiasieger am 4. Januar um 19:00 Uhr und am 5. Januar um 15:00 Uhr mit zwei Paarperformances und im Finale auf der Eisbühne zu erleben sein. „Wir sind gespannt darauf, jetzt für HOLIDAY ON ICE die Showbühne zu betreten, die sportliche Höchstleistung und Eiskunstlauf zu einzigartigem Entertainment vereint. Ab November beginnt unsere Showtime und wir freuen uns schon jetzt auf viele unvergessliche Momente mit den Fans der berühmtesten Eisshow der Welt“, so Aljona Savchenko zum Engagement.

Vom 3. bis zum 6. Januar zeigt die Erfolgsproduktion ATLANTIS mit einer Hommage an das versunkene Paradies in München Momentaufnahmen aus Leben und Liebe des prachtvollen Inselreichs. Der Mythos um Atlantis, das in nur einer Nacht und an einem Tag mit all seinen Bewohnern im Meer versank, beflügelt bis heute den Entdeckergeist von Wissenschaftlern und Historikern – und unsere Phantasie. Das Produktionsteam um Robin Cousins, Creative Director und Choreograf, bringt dafür eine mitreißende Live-Show auf das Eis und setzt das Können und die Leidenschaft der Eiskunstläufer mit allen Mitteln der Bühnenkunst als ein 360-Grad-Erlebnis spektakulär in Szene.

Showzeiten für München

ATLANTIS Olympiahalle 03.01.2019 Do 15:00* 19:00 04.01.2019 Fr 15:00 19:00** 05.01.2019 Sa 15:00** 19:00 06.01.2019 So 13:00 17:00

*mit den Testimonials Valentina und Cheyenne Pahde

**mit den Olympiasiegern und Gaststars Aljona Savchenko und Bruno Massot

Tourdaten für das Jubiläumsjahr 2018/2019

ATLANTIS Magdeburg 06.12.2018 – 09.12.2018 GETEC Arena Erfurt 13.12.2018 – 16.12.2018 Messehalle 1 Wetzlar 18.12.2018 – 20.12.2018 Rittal Arena Nürnberg 22.12.2018 – 26.12.2018 Arena Nürnberger Versicherung Münster 28.12.2018 – 01.01.2019 MCC Halle Münsterland München 03.01.2019 – 06.01.2019 Olympiahalle Regensburg 08.01.2019 – 09.01.2019 Donau-Arena Innsbruck 11.01.2019 – 13.01.2019 Olympiahalle Wien 16.01.2019 – 27.01.2019 Wiener Stadthalle Göttingen 31.01.2019 – 03.02.2019 Lokhalle Freiburg 07.02.2019 – 10.02.2019 SICK-ARENA Dresden 14.02.2019 – 17.02.2019 Messehalle 1 Berlin 21.02.2019 – 03.03.2019 Tempodrom