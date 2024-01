GDL-Streik endet vorzeitig in der Nacht von Sonntag auf Montag

Gute Nachrichten für Fahrgäste und Wirtschaft. In vertraulichen Gesprächen haben die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer einen Wiedereinstieg in Tarifverhandlungen gefunden. Der Schienengüterverkehr soll am Sonntagabend ab 18 Uhr wieder seinen Betrieb aufnehmen.

Der Streik im Personenverkehr endet vorzeitig am Montag um 2 Uhr. Damit können die Züge der DB schon am Montag wieder nach dem regulären Fahrplan unterwegs sein. Dennoch wird es im Verlauf des Montags noch zu vereinzelten Einschränkungen im Angebot des Fernverkehrs kommen. Auch im Regionalverkehr kann es im Laufe des Montags noch zu regional unterschiedlichen Einschränkungen kommen.

Wir bitten unsere Fahrgäste, sich am Montag rechtzeitig vor Fahrtantritt noch einmal in den digitalen Auskunftsmedien der DB zu informieren. Die DB dankt allen Fahrgästen dabei für Geduld und Verständnis.

Alle Fahrgäste, die ihre ursprünglich für Mittwoch, 24.01.2024 bis Montag, 29.01.2024 geplante Reise verschieben möchten, können weiterhin ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Daneben gelten die weiteren tariflichen bzw. gesetzlichen Fahrgastrechte.

Infos zur Betriebsaufnahme nach vorzeitigem Ende des GDL-Streiks am Montag

Nach dem vorzeitigen Ende des GDL-Streiks kann es morgen noch zu vereinzelten Einschränkungen im Angebot des Fernverkehrs kommen. Im Regionalverkehr rechnet die DB im Laufe des Montags mit regional unterschiedlichen Einschränkungen. Wir bitten unsere Fahrgäste, sich rechtzeitig vor Fahrtantritt noch einmal in den digitalen Auskunftsmedien der DB zu informieren. Reisende können auch weiter die kostenfreie Sonderhotline unter der Nummer 08000-996633 nutzen.