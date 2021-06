Der Abfallwirtschaftsbetrieb München informiert, dass erstmals nach dem Lockdown wieder Live-Versteigerungen mit Publikum in der Halle 2, dem Gebrauchtwarenkaufhaus der Stadt, in Pasing stattfinden. Zum Höchstgebot werden gut erhaltene Secondhand-Stücke versteigert, die auf den Münchner Wertstoffhöfen oder direkt in der Halle 2 abgegeben werden. Vom Saxophon bis zur Designer Vase sind wieder viele schöne Sachen dabei.

Die Versteigerungen finden an vorerst drei Terminen jeweils samstags am 19. Juni sowie am 03. und 17. Juli statt. Beginn ist um 11 Uhr (max. 70 Personen). Das Tragen einer FFP2-Maske ist erforderlich. Es gelten die üblichen Hygieneregeln.

Kommunalreferentin und 1. Werkleiterin des AWM, Kristina Frank:

„Endlich kommen unsere gebrauchten Schätze wieder unter den Hammer und damit auch ein Stück Normalität in die Halle 2. Unsere Versteigerungen sind schon lange ein begehrter Tipp für nachhaltiges Einkaufen. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht – auf nach Pasing.“

Die interessantesten Versteigerungsgegenstände sind jeweils online auf der AWM-Webseite, auf Instagram (@halle2_muenchen), Facebook (@GebrauchtwarenkaufhausHalle2) und ab Donnerstag in der Halle 2 vor Ort zu sehen.

Wer nach Secondhand-Schnäppchen sucht, kann aktuell unter Beachtung der üblichen Hygieneregeln ohne Einschränkungen in der Halle 2 (Peter-Anders-Straße 15 in 81245 München-Pasing) einkaufen. Weiterhin gilt auch der persönliche Shopping Service. Für konkrete Kundenwünsche und Fragen bietet das Team der Halle 2 eine individuelle Beratung per Telefon, Videoanruf oder WhatsApp unter

0162 – 429 1331. Eine Auswahl unserer Angebote gibt es auch auf der Online-Plattform „ebay-Kleinanzeigen“ unter dem Stichwort: „Halle 2“.

Öffnungszeiten und Zeiten der Warenannahme (Direktanlieferung) für die Halle 2: dienstags bis freitags von 10 – 18 Uhr und samstags von 9 – 14 Uhr (montags ist geschlossen). Weitere Informationen gibt es unter: www.halle2-muenchen.de auf Instagram und Facebook.