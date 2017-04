Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Freising – Zeugenaufruf!

Die Bundespolizei sucht nach einem jungen Mann, der am Freitag (7. April) gegen 22:15 Uhr im Bahnhof Freising einen 35-Jährigen in Kung-Fu-Manier „niedergestreckt“ hat. Sachdienliche Hinweise bitte unter 089/515550-111.

Ein ca. 18- bis 22-jähriger Mann hat nach vorangegangener verbaler Streitigkeit am Bahnsteig des Bahnhofes Freising einen 35-Jährigen in ungewöhnlich brutaler Manier mit dem Fuß getreten. Nach dem „Kung-Fu-Tritt“ prallte der 35-Jährige aus Freising mit dem Kopf gegen die Verglasung der Bahnhofshalle, die daraufhin splitterte. Auch als der Freisinger bewegungslos am Boden lag, soll der Angreifer noch auf ihn eingetreten haben.

Eine Zeugin hatte das Geschehen aus sicherer Entfernung beobachtet und über den Notruf die Landespolizei verständigte. Noch bevor Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich sowohl der brutale Täter (in Begleitung mehrerer Gleichaltriger) als auch sein verletztes Opfer unerkannt entfernt. Trotz Absuche des Tatortnahbereiches konnten keine Personen mehr ausfindig gemacht werden, auf die die Beschreibungen zutrafen.

Aufgrund der Bilder aus Videoaufzeichnung konnten Beamte der Polizeiinspektion Freising wenige Tage später den Ermittlern der Bundespolizei bei der Identifizierung des Geschädigten weiterhelfen. Es handelt sich um einen 34-Jährigen, der zum Tatzeitpunkt alkoholisiert war und bislang keine Anzeige erstattet hatte. Die Aufnahmen zeigen auch, dass sich zum Tatzeitpunkt mehrere unbeteiligte Personen am Bahnsteig aufhielten und sich teilweise auch um den Verletzten gekümmert hatten.

Die Bundespolizei sucht nun mit diesem Zeugenaufruf sowie polizeiinterner Fahndung mit Bildern nach dem brutalen Täter. Zudem wird nach Zeugen gesucht, die zum verbalen Streit und/oder zur körperlichen Auseinandersetzung sachdienliche Hinweise geben können.

Der brutale Täter ist:

– ca. 18 bis 22 Jahre alt und

– etwa 175 bis 180 cm groß.

Er hatte einen markanten Haarschnitt (an den Seiten und hinten rasiert und am Oberkopf die vorne höheren dunklen Haare hochgekämmt bzw. gegelt).

Bekleidet war er mit schwarzer Hose, schwarzem, langarmigen T-Shirt sowie grauen Sportschuhen. An der linken Hand trug er eine Uhr mit größerem Ziffernblatt.

Er verfügt über einen sehr muskulösen, einem Bodybilder ähnlichen Oberkörper; hat evtl. südländischen (ggfs. türkischen) Migrationshintergrund.

Er war mit einer Gruppe etwa gleichaltriger, männlicher Personen unterwegs und lies sich nach der Tat – am Bahnsteig auf- und ablaufend – mit zu einer Art Siegerpose erhobenen Händen „feiern“.

Aufgrund der Tatausführung liegt der Verdacht nahe, dass der Gesuchte eine Kampfsportausbildung absolviert bzw. absolviert hat. Sein muskulöser Oberkörper deutet zudem darauf hin, dass er ggfs ein Sport-, Fitness- oder Bodybuilding-Center besucht oder besucht hat.

Wer Angaben zu dem Gesuchten oder zur Gruppe machen kann, mit der der Täter unterwegs war oder wer die Tatselbst beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/515550-111 in Verbindung zu setzen.