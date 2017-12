Gefährliche Körperverletzung am S-Bahnhaltepunkt Eglharting

München / Eglharting, Lkr. Ebersberg – Die Bundespolizeiinspektion München sucht nach einer bislang unbekannten Frau, die am Montagabend in einer S-Bahn (S6, München – Ebersberg) und am S-Bahnhaltepunkt Eglharting eine 17-Jährige gegen 20:25 Uhr tätlich angriff.

Die Bundespolizei wurde gegen 20:15 Uhr von einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Richtung Ebersberg verkehrenden S-Bahn informiert. Eine bislang unbekannte Frau hörte in der S-Bahn (S6) mit dem Handy lautstark Musik. Daraufhin wurde sie von einer 17-Jährigen angesprochen, dass dies andere Reisende belästigt. Die Angesprochene reagierte darauf verbal aggressiv und beleidigte die couragiert Handelnde. Im weiteren Verlauf kam es noch in der S-Bahn zu einer körperlichen Attacke gegen die junge Frau aus Kirchseeon, der dabei u.a. ein Haarbüschel ausgerissen wurde. Als die S-Bahn am Haltepunkt Eglharting hielt, stieg die 17-Jährige aus. Die Unbekannte folgte ihr und attackierte sie am Bahnsteig erneut tätlich. Als die Kirchseeonerin die Frau von sich wegschubste, ging sie selbst zu Boden, wo sie anschließend von der Unbekannten mit dem Fuß getreten und dabei im Gesicht verletzt wurde. Zudem wurde bei dem Vorfall auch die Brille der jungen Frau beschädigt.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet; wertet dazu auch die Videoaufzeichnung der S-Bahn aus.

Nach Zeugenaussagen soll sich die Unbekannte in Begleitung einer männlichen Person befunden haben, die zu schlichten bzw. bei der Auseinandersetzung zu trennen versucht haben soll.

Die Gesuchte sprach deutsch mit Akzent. Sie könnte osteuropäischer, ggfs rumänischer Herkunft sein.

Die Frau trug:

– eine weiße Wollmütze

– eine schwarze Hose mit ober- und unterhalb des Knies quer verlaufenden Reißverschlüssen

– eine dunkle, ggfs. bräunliche Jacke mit Fellkragen

– zudem hatte sie eine Edeka-Einkaufstüte bei sich.

Die 17-Jährige erlitt leichte Gesichtsverletzungen, eine ärztliche Begutachtung lehnte sie ab, wollte ggfs. heute einen Arzt aufsuchen.