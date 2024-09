Gefährliche Körperverletzung durch Maßkrugschlag

Am Freitag, 27.09.2024, gegen 19:00 Uhr, befanden sich ein 45-jähriger Niederländer, mit Wohnsitz in den Niederlanden, und ein 33-jähriger Schweizer, mit Wohnsitz in der Schweiz, in einem Festzelt auf dem Oktoberfest. Dort fielen sie beim Feiern von der Bank.

Nach dem Sturz von der Bank nahm der 45-Jährige einen Maßkrug und schlug mehrmals in Richtung des Kopfes des 33-Jährigen. Mehrere Ordner wurden auf die Situation aufmerksam und griffen ein. Der 45-Jährige konnte durch die Ordner festgehalten werden, bis die verständigten Polizeibeamten eintrafen.

Der 33-Jährige wurde am Kopf verletzt und musste von der Sanitätsbetreuung auf dem Oktoberfest behandelt werden.

Der 45-Jährige wurde festgenommen und zur Wiesnwache verbracht. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Nach Benennung eines Zustellbevollmächtigten und den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.