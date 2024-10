Gefährliche Körperverletzung durch Maßkrugwurf

Am Dienstag, 01.10.2024, gegen 19:00 Uhr, befanden sich ein 35-jähriger Brasilianer und ein 29-jähriger Italiener, beide mit Wohnsitz in London, in einem Festzelt auf dem Oktoberfest und setzten sich hier unberechtigt an den reservierten Tisch einer anderen Gruppe.

Nachdem die beiden auch nach Aufforderung den Tisch nicht verließen, wurde der Sicherheitsdienst des Festzeltes hinzugerufen, welcher die beiden aus dem Festzelt verwies.

Beim Hinausgehen nahm der 35-Jährige einen leeren Maßkrug von der Verkaufstheke und warf diesen in die Besuchermenge. Hierbei traf er einen 27-Jährigen und einen 29-Jährigen, beide mit Wohnsitz in München, am Kopf. Beide mussten im weiteren Verlauf zur ärztlichen Behandlung zum Sanitätsdienst auf dem Festgelände gebracht werden.

Der 35-Jährige wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten festgenommen und zur Wiesnwache verbracht. Der 35-Jährige wurde wegen der gefährlichen Körperverletzung angezeigt und anschließend in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Dort wird er dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) geführt.