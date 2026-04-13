Gefährliche Körperverletzung in einer Diskothek – 22-Jähriger brutal niedergeschlagen

Am Sonntag, 12.04.2026, gegen 01:40 Uhr, kam es im Umfeld des abgetrennten VIP-Bereichs in einer Diskothek am Maximiliansplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde ein 22-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München niedergeschlagen und anschließend durch Fußtritte von mehreren unbekannten Tätern im Kopfbereich verletzt. Dabei wurde der 22-Jährige kurzzeitig bewusstlos. Erst durch das Eingreifen von umherstehenden Diskothekenbesucher konnten weitere Tathandlungen unterbunden werden. Durch einen Mitarbeiter der Diskothek wurde der Polizeinotruf 110 verständigt.

Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung erbrachte keine neuen Hinweise.

Der 22-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im „333 CLUB“ oder im Bereich Maximiliansplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.