Gefährliche Körperverletzung in Laim

Am Dienstag, 03.03.2026, gegen 23:00 Uhr, befand sich ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München und deutscher Staatsangehörigkeit vor einem Anwesen in der Aindorferstraße. Dort wurde er unvermittelt von vier bislang unbekannten Tätern körperlich angegriffen. Dadurch wurde der 46-Jährige geschlagen und auch getreten. Ein Nachbar wurde auf das Geschehen aufmerksam, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

Der 46-Jährige wurde leicht verletzt.

Nach Alarmierung der Polizei wurden umgehend mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort geschickt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung der Täter. Vor Ort wurden zudem umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen

Die vier Täter können wie folgt beschrieben werden:

Vermutlich alle männlich, ca. 20-35 Jahre, sportliche Bekleidung, dunkle Oberbekleidung bzw. Kapuzenpullover

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedenheimer Straße, Flotowstraße, Aindorferstraße und Fürstenrieder Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.