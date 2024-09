Gefährliche Körperverletzung in Pasing – 15-Jährige von Mädchengruppe brutal geschlagen

Am Donnerstag, 19.09.2024, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich im Pasinger Stadtpark, Nähe des Josef-Osterhuber-Platz, eine körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen.

Hierbei wurde ein 15-jähriges Mädchen mit Wohnsitz in München unter einem Vorwand in den Stadtpark gelockt, wo sie bereits von mehreren Jugendlichen erwartet wurde. Es entstand zunächst eine lautstarke verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde die 15-Jährige von vier weiteren Mädchen im Alter von 15-17 Jahren, alle mit Wohnsitzen in München, massiv körperlich angegangen. Dies geschah in Form von Tritten und Schlägen gegen den Oberkörper und den Kopf. Während der Auseinandersetzung kamen weitere Jugendliche hinzu.

Nachdem Passanten ankündigten, die Polizei zu verständigen, ließen die Täterinnen von der 15-Jährigen ab.

Die 15-Jährige ging später selbstständig ins Krankenhaus, wo ihre Verletzungen (Prellungen u.a.) behandelt wurden.

Die Münchner Polizei erlangte über diesen Vorfall erst am Folgetag Kenntnis, als die Mutter auf einer Polizeidienststelle Strafanzeige erstattete.

Das Kommissariat 23 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pasinger Stadtpark, Josef-Osterhuber-Platz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.