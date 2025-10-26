Gefährliche Körperverletzung in S-Bahn – Täter flüchten

In der Nacht auf Samstag (25. Oktober) kam es am S-Bahn-Haltepunkt Laim zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 23-jähriger Peruaner verletzt wurde. Mehrere bislang unbekannte Männer flüchteten nach der Tat unerkannt.

Gegen 02:10 Uhr gerieten die beiden Geschädigten – ein 23-jähriger peruanischer und ein 22-jähriger deutscher Staatsangehöriger – am Bahnsteig des Haltepunkts Laim mit einer Gruppe von etwa sieben bislang unbekannten Männern zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Unbekannten die beiden Männer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck in eine am Bahnsteig stehende S-Bahn gedrängt und sie dort beleidigt sowie bedroht haben. Im weiteren Verlauf hätten die Männer die Geschädigten gemeinschaftlich körperlich attackiert. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Der 23-Jährige erlitt Verletzungen im Mundbereich sowie eine Platzwunde an der Augenbraue. Sein Begleiter blieb unverletzt.

Die Bundespolizeiinspektion München hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen und bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit zwischen 02:10 und 02:30 Uhr Beobachtungen am Haltepunkt Laim oder in der S-Bahn gemacht haben, sich unter der Rufnummer 089 / 515550 – 0 zu melden.