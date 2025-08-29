Gefährliche Körperverletzung in Unterhaching

Am Donnerstag, 28.08.2025, gegen 23:10 Uhr, kam es in einem Unterkunftsgebäude in Unterhaching zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Ein 48-Jähriger und ein 30-Jähriger, jeweils mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, gerieten aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen in einen Streit. Daraufhin entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der der 48-Jährige gegen den 30-Jährigen trat. Dieser wiederum verletzte den 48-Jährigen mit einem Messer im Bereich des Beines.

Ein unbeteiligter Zeuge verständigte über den Notruf die Polizei. Eine Vielzahl von Polizeistreifen begaben sich zur Tatörtlichkeit. Beide Personen konnten noch vor Ort in der Unterkunft angetroffen werden.

Das Messer konnte aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant versorgt. Der 30-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, jedoch war keine ärztliche Behandlung notwendig.

Der 30-Jährige wurde festgenommen und wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich der Körperverletzungsdelikte werden vom Kommissariat 26 geführt.