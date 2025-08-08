Gefährlicher Körperverletzung in der U-Bahn – Polizei sucht Zeugen

Bereits am Freitag, 02.05.2025, gegen 23:30 Uhr, befand sich ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München am U-Bahnhof Theresienwiese. Dort stieg er in die U4 in Richtung Arabellapark. Nach ihm betrat ein bislang unbekannter Täter ebenfalls die U-Bahn. Im Wagon rempelte er grundlos mehrere Fahrgäste an. Der 18-Jährige wurde auf diese Situation aufmerksam und sprach den unbekannten Täter darauf an. Unvermittelt führte der Täter einen Kopfstoß in Richtung des 18-Jährigen aus. Der 18-Jährige konnte diesem jedoch ausweichen. Im weiteren Verlauf schlug der unbekannte Täter dem 18-Jährigen mit einer mitgeführten Bierflasche auf den Kopf.

Der unbekannte Täter flüchtete anschließend aus der noch am Bahnhof Theresienwiese stehenden U-Bahn.

Der 18-Jährige wurde dabei verletzt und musste vor Ort durch einen Rettungsdienst behandelt werden.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Durch Auswertung von Videoaufzeichnungen konnten Bilder des unbekannten Täters gesichert werden. Die Staatsanwaltschaft München I hat nun einer Öffentlichkeitsfahndung mit den gesicherten Bildern stattgegeben.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/089343/index.html

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, dunkelblondes bis braunes Haar, Bekleidung: dunkle Lederjacke, schwarzes Oberteil mit weißem Aufdruck, schwarze Hose, schwarze Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zur abgebildeten Person machen? Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofes Theresienwiese Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.