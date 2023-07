Gefahrenhinweis zum Baden und Bootfahren in und auf der Isar

Das Referat für Klima- und Umweltschutz warnt aktuell davor, in der Isar zu baden oder Boot zu fahren. Aufgrund des Sturms in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gibt es eine Vielzahl umgestürzter Bäume im Fluss und in dessen Uferbereichen. Diese Gefahrenstellen können aufgrund der großen Menge vor dem Wochenende nicht restlos beseitigt werden. Es besteht somit eine erhebliche Gefahr, mit den Bäumen zusammenzustoßen, an den Bäumen hängen zu bleiben, zu kentern oder unter die Bäume zu geraten und zu ertrinken.

Grundsätzlich gilt: Auch bei strahlendem Sonnenschein und niedrigen Wasserständen ist besondere Vorsicht geboten. Strudel, Wasserwalzen, Wehranlagen sowie große Steine und Wurzeln unter der Wasseroberfläche sind vom Boot aus nicht immer erkennbar. Nach der geltenden Bade- und Bootverordnung ist das Bootfahren grundsätzlich von der südlichen Stadtgrenze nur bis zu den Bootshäusern auf Höhe der Thalkirchner Brücke erlaubt.