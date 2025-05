Gefahrenstelle für Badende und Bootfahrer in der Isar

Das Referat für Klima- und Umweltschutz weist auf eine Gefahr für Badende und Bootfahrer in der Isar hin. Durch die Kiesverlagerung nach den Hochwassern im Jahr 2024 und den derzeit niedrigen Pegelständen der Isar sind bisher mit Kies überdeckte künstlich eingebrachte Stahlträger, so genannte Buhnen, am westlichen Isarufer nördlich der Thalkirchner Brücke und südlich des Flaucherstegs sichtbar geworden. Sie liegen unmittelbar unterhalb der Wasseroberfläche und stellen somit eine Gefahr für Badende und Bootfahrer dar.

Das Referat für Klima- und Umweltschutz rät zu erhöhter Vorsicht und weist darauf hin, dass das Baden in unmittelbarer Nähe von Gefahrenstellen verboten ist. Es werden in Kürze zur Kennzeichnung Schilder am Boden angebracht.