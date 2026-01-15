Gefahrguteinsatz: Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst

Am Mittwochabend ist es zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen, nachdem mehrere Personen über Atemwegsreizungen geklagt hatten.

In einem Kulturzentrum zeigten rund zehn Personen Beschwerden wie Husten und Reizungen. Daraufhin wurde das Gebäude eigenständig geräumt und die Leitstelle über den Notruf informiert. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich 80 Personen im Innenhof. Während die Feuerwehr zur Erkundung mit Messgeräten in das Gebäude vorging, wurden alle Betroffene vom Rettungsdienst gesichtet und teilweise ambulant versorgt.

Alle Messungen der Feuerwehr blieben negativ. Eine Ursache konnte damit nicht gefunden werden und das Gebäude nach umfangreichen Kontrollen wieder freigegeben werden.

Die Patientinnen und Patienten, die anfangs über Beschwerden geklagt hatten, konnten nach einiger Zeit im Freien vor Ort verbleiben. Transporte in Klinken waren nicht nötig. Zur Betreuung der Menschengruppe kam euch ein Großraumrettungswagen zum Einsatz.

Nach einer knappen Stunde war der Einsatz für die Besatzungen von 25 Einsatzfahrzeugen aller Hilfsorganisationen beendet.

Zur genauen Ursache hat die Polizei die Ermittlungen übernommen.