Geführte Radtour „Von Freiham in die Innenstadt“

Am Donnerstag, 20. Juli, gehen die beliebten geführten Fahrradtouren des Mobilitätsreferats mit einer Erkundung des Münchner Westens in die nächste Runde: Dieses Mal geht es von Freiham in die Innenstadt. Diese Tour ist neu im Programm und trägt den städtebaulichen Entwicklungen im Münchner Westen Rechnung. Start ist um 17 Uhr in Freiham (Anfahrt mit der S-Bahnlinie S8, Haltestelle Freiham).

Die Tour auf der rund 19 Kilometer langen Strecke dauert etwa 2 ½ Stunden. Vom neuen Stadtteil Freiham geht es über Neuaubing und das Westkreuz ins Zentrum von Pasing. Über den Hirschgarten, die Paketposthalle und den Arnulfpark führt die Radtour weiter bis zum Münchner Hauptbahnhof. Unterwegs gibt es viele Informationen über Freiham, Europas größtes Neubaugebiet, über neue und historische Viertel sowie zu Projekten der Stadtentwicklung. Es besteht die Möglichkeit, die Tour vorzeitig zu beenden, wenn man an den S-Bahnhöfen Pasing, Laim oder Donnersbergerbrücke die S-Bahn zur Weiterfahrt nutzen möchte.

Die Online-Anmeldung erfolgt über die Seite des Mobilitätsreferats unter https://muenchenunterwegs.de/angebote/muenchen-neu-entdecken. Der genaue Treffpunkt in Freiham wird mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen beschränkt.

Unter der genannten Internetadresse gibt es ausführliche Informationen zu dieser und den weiteren thematischen Touren, die bis Oktober immer an einem Donnerstag angeboten werden (nicht während der Schulsommerferien). Neben Touren zur Stadterweiterung oder durch das Münchner Nachtleben sind Touren durch Freiham rund um den Prinz-Eugen-Park in diesem Jahr Premieren.

Auf allen Touren erfahren die Teilnehmenden viel Wissenswertes zur Stadtentwicklung, über neue und historische Viertel, zukünftige Projekte sowie Meilensteine der Radförderung. Nicht zuletzt lassen sich bei den Radtouren auch neue Kontakte knüpfen. Das Mobilitätsreferat ist Veranstalter der Touren, die von guiding architects munich durchgeführt werden.