Geheimnisvolle Schätze entdecken: King Colis bringt den Trend der „Verlorenen Pakete“ nach München!

München darf sich auf ein Event der besonderen Art freuen! Nach erfolgreichen

Pop-up-Stores in Berlin, Dresden und Ludwigsburg kommt die wohl außergewöhnlichste

Schatzsuche jetzt auch in die bayerische Landeshauptstadt. Vom 11. bis 15. März lädt das

französische Unternehmen King Colis München und Umgebung dazu ein, aus 10 Tonnen so

genannter „verlorener Pakete“ seinen eigenen Schatz auszusuchen und diesen an der Kasse in Abhängigkeit des Gewichts zu bezahlen.

Darauf haben sicher schon viele gewartet: Der französische Anbieter King Colis bringt das

europaweit erfolgreiche Konzept der „Verlorenen Pakete“ nach München. Vom 11. bis 15.

März können Besucher im Einkaufszentrum FORUM SCHWANTHALERHÖHE in einem Popup-

Store aus 10 Tonnen nicht zugestellter Pakete wählen, diese nach Gewicht kaufen und

entdecken, welche geheimnisvollen Schätze sich darin verbergen. Für diese Auswahl hat der Schatzsuchende genau 10 Minuten Zeit.

Spannung pur: Was steckt in den Paketen?

Das weiß niemand, und weder das Schütteln, Drehen oder Schnuppern am Paket gibt

Aufschluss darüber, denn die Pakete sind original verpackt, die Adressen von Empfänger und Absender selbstverständlich unkenntlich gemacht. Den Käufer erwartet mit jedem Paket eine Mischung aus Überraschung, Nervenkitzel und Schnäppchenjagd. Ein kleiner Tipp ist trotzdem möglich, denn inzwischen wurden ja überall in Europa schon tausende dieser Pakete von King Colis Kunden geöffnet und versteckt haben sich darin von High-Tech-Produkten über Markenkleidung, Schmuck, Lederwaren, oder Videospiele bis hin zu Beauty-Artikel. Die Regeln sind klar: Die Pakete dürfen nicht vorab geöffnet werden. Eine Rückgabe ist nicht möglich, für beschädigte Ware gibt es keinen Ersatz.

CEO und Mitbegründer Killian Denis über die große Freude an der Überraschung: „Es macht

immer wieder aufs Neue Spaß und ist aufregend. Man weiß nie, was man auspacken wird.

Manchmal befinden sich in den Paketen echte Schätze. Beim Auspacken hatte einer unserer

Kunden zum Beispiel plötzlich einen kleinen Goldbarren aus einer Sammleredition in der Hand. Auch eine gebrauchte Rolex haben wir schon ausgepackt. Übrigens warten viele Leute, bis sie zu Hause sind, um zu sehen, was in ihren Paketen ist. So wird das Auspacken zu einem richtigen Moment der Spannung.“

Die Idee dahinter: Nachhaltig shoppen und Ressourcen schonen

Jährlich gehen in Europa Millionen von online bestellten Paketen verloren – oft durch

fehlerhafte Adressangaben. Was früher entsorgt wurde, erhält durch King Colis eine zweite

Chance. Das französische Unternehmen kauft diese nicht zugestellten Pakete auf und

verkauft sie weiter – entweder über die eigene Website oder bei exklusiven Events in Europas größten Einkaufszentren. Ein Konzept, das nicht nur spannend, sondern auch umweltbewusst ist: Ressourcen werden geschont und der CO₂-Fußabdruck durch weniger Abfall reduziert.

So funktioniert das Ganze:

Die Preise richten sich nach dem Gewicht der Pakete:

• Standard-Pakete: 1,99 € pro 100 Gramm

• Premium-Pakete: 2,79 € pro 100 Gramm

Jeder Kunde hat 10 Minuten Zeit, um seine Auswahl zu treffen – ein Shopping-Abenteuer der besonderen Art!

Die Pakete dürfen vor dem Kauf nicht geöffnet werden.

Die Pakete können nicht retourniert oder umgetauscht werden.

Minderjährige müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Adresse:

Forum Schwanthaler Höhe

Erdgeschoss – Hauptgebäude

Theresienhöhe 5

80339 München

Wann: Von Dienstag, 11.März bis Samstag, 15. März

Öffnungszeiten: 10:00 bis 19:00 Uhr

Freier Eintritt

Weitere Infos: www.king-colis.com/de